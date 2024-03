¡Absolutamente sí!, responde Álvarez Máynez a legalización de la droga en México

Para Jorge Álvarez Máynez la única posibilidad de combatir las drogas en México es la legalización, cobrar impuestos y regularlas.

El candidato emecista a la Presidencia de México estuvo en Monterrey, a poco más de una semana de su primera visita como aspirante, y tuvo un encuentro con estudiantes de la U-Erre, en el Centro de Monterrey.

Durante su discurso Álvarez Máynez señaló que la regulación de las sustancias es la única manera de obtener resultados positivos en el combate, aunque sea a largo plazo.

“¡Absolutamente sí!”, respondió posteriormente en entrevista cuando se le cuestionó si, en caso de llegar al gobierno, consideraba la legalización de las drogas.

“Es un tema que somos la única plataforma que lo está impulsando abiertamente, hay que cobrarles impuestos, hay que regularlos, hay qué ver qué es lo que se están metiendo nuestros hijos cuando tienen contacto con este tipo de mercado negro”.

Álvarez Máynez reiteró que es la única manera a largo plazo (de combatir las drogas), como se está haciendo en California o Colorado, de regular un mercado en el que no se gana nada con simplemente decretar el prohibicionismo.

“A nadie nos gusta promover que haya adicciones, pero las adicciones se enfrentan con evidencia y con regulación”, aseguró el candidato naranja.

Opinó que se tendrá que empezar con las sustancias que son más populares y que han creado los mercados más grandes en el país.

“Me parece que una de las iniciales, sin duda, sería la mariguana. También creo que el prohibicionismo sobre los vapeadores es muy nocivo, muy tóxico para el país y que hay qué analizar”.

Pero eventualmente, agregó, toda las drogas necesitan ser reguladas para entrar a un esquema de incentivos correctos.

El emecista apuesta por seguir el ejemplo de California y Colorado. Foto: Martín Fuentes

“Si tú declaras que algo no es legal, no acabas con eso, no combates; ese es un tema que se discutió sobre el alcohol mucho tiempo y lo que tuvimos fue alcohol de peor calidad”, destacó. “La única manera en que ese tema se enfrentó en el mundo y en Estados Unidos, que era el foco de ese gran problema, fue precisamente con regulación”.

Para Álvarez Máynez sucede lo mismo con todos los temas, con todas las sustancias.

“Y, además, ¿dónde trazas tú la frontera de cuál es droga y cuál no es? El café es una droga, el azúcar es una droga, pero lamentablemente no hay una discusión científica ni basada en evidencia, ni siquiera en los daños que causa sobre las personas”, aseguró.