Busca sangre nueva alcaldías del área metropolitana de Monterrey

Para estas elecciones se dice que serán los jóvenes, muchos de ellos que votarán por primera vez, quienes tendrán un papel protagónico y decisivo en el resultado, y ese electorado estará buscando perfiles acorde con su edad.

Quizá por eso no es extraño que un buen número de candidatos a las alcaldías de municipios del área metropolitana tengan menos de 45 años, que hasta hace una década eran “muchos”.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y si los 40 son los nuevos 30, entonces estos aspirantes están en pleno apogeo.

Apenas 25

César Garza Arredondo, es el abanderado priista para contender por la alcaldía de Apodaca, sucediendo a su padre César Garza quien ha estado al frente del municipio por dos trienios al frente del ayuntamiento.

César Garza Arredondo podría suceder a su padre, César Garza, en la alcaldía de Apodaca.

Garza Arredondo tiene 25 años de edad y es, probablemente, el más joven de los aspirantes a una alcaldía.

Es abogado, economista. Tiene una Maestría y estudios en Inglaterra.

Apuesta por la fuerza de los jóvenes

En su discurso, tras formalizar la solicitud de registro como candidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez adelantó que, de ganar las elecciones, sería la mujer más joven en gobernar Monterrey.

A los 28 años Mariana Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Monterrey, dice que ya ha vivido múltiples experiencias. Foto: Martín Fuentes

“Soy Mariana Rodríguez, soy joven, pero me ha tocado vivir, aprender y estar en puestos en donde he demostrado que aunque soy joven, lo que me propongo lo logro...”, dijo.

La influencer tiene 28 años.

Busca repetir

A los 35 años David de la Peña Marroquín busca la reelección en el municipio de Santiago.

Al registrarse en febrero pasado, el actual munícipe expresó su intención de continuar impulsando el desarrollo turístico del municipio.

A los 35 años de edad, David de la Peña, busca la reelección en Santiago.

De la Peña también quiere consolidar su proyecto político y seguir trabajando por el desarrollo del municipio que aspira a liderar por segundo trienio consecutivo.

Afirma que puede ser mucha utilidad

Nieto del dos veces alcalde de Monterrey, Leopoldo González Sáenz, Mauricio Cantú González, es la cara de Morena para la alcaldía de la capital de Nuevo León.

Cantú González tiene 36 años, 10 de ellos dedicados a la docencia en la UANL y en la UNAM.

El vecino de la colonia San Jerónimo es abogado, egresado de la Universidad Libre de Derecho de Monterrey tiene, además, una Maestría en Administración Militar para la Seguridad en Defensa Nacional y estudió durante dos años en Chicago.

Mauricio Cantú González, de Morena, se especializó en seguridad.

“Puedo decir que he tenido una trayectoria impecable, me gusta trabajar con base en resultados y sí estoy convencido, si no, no estaría dispuesto a ser el candidato. Sí estoy convencido de que puedo ser de mucha utilidad”, afirmó Cantú González.

De empresario y cantante a alcalde

Después de una trayectoria como cantante y empresario, Javier González Jiménez buscará la presidencia municipal de San Pedro por el Partido Vida.

“¡Que viva San Pedro, que viva la vida y sí, definitivamente creo que San Pedro ya tiene vida”, dijo al momento de su registro.

Durante un tiempo Javier González Jiménez, de Vida, se dedicó a la música. Foto: Cortesía Partido Vida

González Jiménez es un gran amante de la familia. Está casado, tiene dos hijos, le gusta el automovilismo, actividad que le permitió crear una empresa promotora.

A los 5 años ya era piloto de carreras y en el 2019 ganó el campeonato regional de la Serie Turismo Monterrey. A los 25 años, emprendió en colaboración OneGym Wellness Center, un centro de salud integral, física y nutricional.

Más tarde, junto a su esposa, Rossy Gastón, fundó el Instituto Welfare, una escuela del Siglo XXI que rompe con los paradigmas tradicionales de la educación en México.

En otro rubro, emprendió con su primo hermano, Jorge González, Lucrum Capital y Multibank LATAM, filial de Multibank Group, una de las casas de corretaje financiero más grandes del mundo. También fue candidato a la alcaldía y director de Desarrollo Económico, ambas en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Además se dedicó a la música, sacó varios sencillos como “Lo que soy” y “Hoy regresas”. Nació en 1986.

Hija de tigre

Vivianne Clariond es hija del exgobernador de Nuevo León y exalcalde de Monterrey Benjamín Clariond.

Actualmente es regidora con licencia y candidata independiente a la alcaldía de San Pedro.

A los 42 años de edad tiene un amplio currículum escolar. Es graduada de la Licenciatura de Contaduría Pública y Finanzas del Tec de Monterrey y también estudió en el EGADE Business School, además en el Instituto Panamericano de Alta Dirección.

Vivianne Clariond tiene buen ejemplo en su padre, Benjamín Clariond. Foto: Cortesía Vivianne Clariond

Con su postulación oficial, Vivianne remarcó que su compromiso es con la seguridad, la movilidad, el ordenamiento del desarrollo urbano y el aire limpio.

Mira hacia el futuro

Miguel Ángel Dávila tiene 43 años y espera ganar para Movimiento Ciudadano la alcaldía de García.

Dijo que ese municipio necesita un alcalde honesto, congruente y que mire hacia el futuro, que ordene el crecimiento y garantice servicios de calidad a sus ciudadanos.

A los 43 años Miguel Ángel Dávila quiere pintar García de naranja. Foto: Cortesía Movimiento Ciudadano

“Hoy no solamente le quiero hablar a simpatizantes, sino a todos los mexicanos que viven en García, todos esos mexicanos que hoy están en García y que han padecido malos liderazgos, liderazgos manchados de corrupción, liderazgos deshonestos, con mentiras, privando de la libertad de expresión a mucha gente, con los medios de comunicación también”, señaló.

Buscará que el PAN llegue a los 40 años San Nicolás

Daniel Carrillo, actual acalde de San Nicolás de los Garza, buscará repetir para que el PAN llegue a 40 años de gobernar de manera ininterrumpida en el municipio.

Carrillo señaló que su compromiso es trabajar en una plataforma de gobierno para las próximas cuatro décadas de gobiernos panistas en el municipio.

Carrillo Martínez también espera reelegirse en San Nicolás. Foto: Daniel Carrillo

El actual munícipe aseguró que construirá la plataforma de trabajo más valiosa para Nuevo León y el país.

“Vamos a hacer la plataforma más valiosa de Acción Nacional, no solamente de Nuevo León, sino de todo el país, para no solo refrendar tres años, sino establecer las próximas cuatro décadas en San Nicolás, de Acción Nacional”, expresó.

Carrillo Martínez tiene 43 años de edad.