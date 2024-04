Mariana Rodríguez no ve rivales a vencer en la elección por la alcaldía de Monterrey

Porque Monterrey no es de memoria corta y no vuelve a donde ya le fallaron Mariana Rodríguez no ve rivales en la elección del 2 de junio.

Acompañada de Jorge Álvarez Máynez, aspirante a la Presidencia de México, y de candidatos a diputados locales y federales, la emecista encabezó una fiesta vallenata en la que hasta bailó un poco, junto a otros “naranjas” y simpatizantes en la colonia Cerro de la Campana.

”En esta elección no veo rivales a vencer. Monterrey es muy inteligente y no vuelve a donde ya nos fallaron”, señaló. “Monterrey no vuelve a darle la oportunidad a quien ya la tuvo, no solo una administración, sino dos veces”.

Pidió a los asistentes ayuda para que lo viejo no vuelva.

En caso de ganar la elección para la alcaldía de Monterrey. Rodríguez detalló que trabajará en dos ejes: uno basado en las personas y otro en ciudad viva.

En entrevista, después del evento, Rodríguez comentó que miércoles hablará más a profundidad de los temas que contendrá su campaña.

”El de Personas es de niños, mujeres y adultos mayores, el tema de seguridad y emprendedores”, dijo Rodríguez.

Y en cuanto a Ciudad Viva es un Monterrey verde, ordenado, limpio y vertical.

”Cada uno los profundizo semana con semana”, agregó.

Sin embargo, Rodríguez destacó que hombres, mujeres, niños y personas con discapacidad serán el centro de la administración.

El barrio la respalda

Rodríguez comenzó su primer acto multitudinario de campaña en uno de los sectores más Monterrey: el Cerro de la Campana.

Desde antes de la llegada de la emecista al lugar, Paco Silva y la Tropa Colombiana ambientaron a los asistentes.

Rodríguez y el resto de los candidatos, además de Álvarez Máynez, llegaron con una hora de retraso, pero justo en el momento en que la gente estaba más ambientada.

Aldo Fasci, candidato a diputado federal, señaló que La Campana es barrio de los fundadores de Monterrey porque ahí se forjaron muchos aspectos de la ciudad.

Mientras que Marta Herrera aspirante al Senado dijo: “El barrio respalda a Mariana”.

Tras los mensajes de los candidatos, Álvarez Máynez se lanzó a la pista a intentar bailar vallenato y, emocionado, saltó las vallas de seguridad y departió con los asistentes mientras ejecutaba algunos pasos al ritmo de la música.

Rodríguez emuló al candidato a la presidencia de México y convivió con algunos simpatizantes.