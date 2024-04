Adrián de la Garza duplicará el número de elementos de la Policía de Monterrey

Porque actualmente la Policía de Monterrey requiere de más elementos, Adrián de la Garza señaló que una de sus primeras acciones al frente del Gobierno de la ciudad será prácticamente duplicar a los integrantes de la corporación.

“Vamos a tener una seguridad total en Monterrey, ¿a qué me refiero con esto?, tenemos qué tener una sola policía, no podemos estar divididos, ha sido una problemática de muchos años, sin embargo, hemos visto que ya se entregó el territorio para seguridad a todo el municipio, pero obviamente no se ha abarcado”, dijo el candidato de Fuerza y corazón x Nuevo León.

En La alianza se dio cuenta de que la zona norte de Monterrey está casi en el abandono. Foto: Cortesía Campaña Adrián de la Garza

De la Garza indicó que a través de reclutamiento logrará abarcar el territorio de la capital del estado.

Recordó que en este rubro es donde se basa su experiencia como servidor público, por lo que ya sabe qué es lo que se necesita para lograrlo.

”Vamos a reclutar más rápido, a capacitar más a los policías de cercanía para las colonias, también la Guardia municipal que es una herramienta muy importante para la policía”, afirmó. “A mí me tocó instalar una academia, en su momento fue la número uno del país municipal; creo que no se está usando, pero permite reclutar muchos más policias, capacitar mejor e incidir mucho en materia de inteligencia para ser muy efectivos, a veces hasta con un poco menos de elementos”.

Obviamente, reconoció De la Garza, se requiere más personal para llegar a las dos zonas importantes en las que no había vigilancia, la norponiente y la sur.

“Monterrey ya tenía cerca de un 40 o 45% de vigilancia, se requiere el doble de policías de la plantilla que tiene. Cuando me tocó ser alcalde de Monterrey vimos que para poder reclutar policías debíamos tener una academia”.

La Policía de Monterrey, agregó, tiene poco más de mil elementos y se tendrían que reclutar cerca de 900 más, al menos para que quedara en óptimo.

“Pero eso no quiere decir que hasta que se recluten los 900 vamos a empezar a intervenir porque a través de sistemas de inteligencia pude ser uno más efectivo, inclusive con menos elementos”, explicó.

En sus primeros cinco días de campaña el principal reclamo de la sociedad regiomontana es la inseguridad y en Monterrey se tendrá seguridad total, aseguró el candidato.

De la Garza recorrió la colonia La alianza en la zona norte de Monterrey donde además de la inseguridad no hay alumbrado público y la recolección de basura es ineficiente.

“La visión es que tenemos que tener espacios públicos para que la gente salga, para que la gente tome los espacios públicos, para que la gente tome las calles y no las tome la delincuencia”.

Reiteró que en sus recorridos ha constatado el abandono en materia de servicios en que se tiene a esta capital ya que por todas partes hay acumulamientos de basura y escombro de varios meses.