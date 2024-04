Paciencia, cortesía y no usar el celular, recomendaciones a los automovilistas para este regreso a clases

Avenidas cercanas a zonas escolares como Garza Sada, Venustiano Carranza, Madero, Colón, Lincoln, Ruiz Cortines, Juárez, Aztlán, y Revolución, entre otras, estarán en la mira de la Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey por el regreso a clases de este lunes 8 de abril.

Gerardo Gloria Juárez, director de Vialidad y Tránsito de la ciudad, informó que se implementarán operativos especiales y se exhorta a los automovilistas a tomar medidas preventivas ante el incremento del flujo vehicular.

Gloria Juárez pidió paciencia a los conductores y que respeten los operativos implementados, además de que deben ser corteses al conducir.

“El lunes es el regreso a clases y termina el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que se incrementará el tráfico”, indicó el funcionario municipal. “Por eso hacemos un llamado a los ciudadanos a tener prudencia y paciencia al manejar, salir con tiempo a su destino y respetar los operativos o cierres viales”.

Hay que salir con tiempo de casa para evitar a torones en el tráfico y respetar los señalamientos.

Una recomiendación importante a los automovilistas es no usar el teléfono celular al conducir.

“También colocarse el cinturón de seguridad, salir con tiempo a su destino y no obstruir los carriles de circulación frente a los planteles educativos”.

El horario de zona escolar es de las 7:00 a 9:30 horas, de 11:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas.

Para no exponer a sus hijos, a los padres de familia se les invita a no bajarlos en segunda fila cuando lleguen al centro escolar, además si se estaciona no lo haga en lugares prohibidos.

Además, se sugiere a los automovilistas portar el cinturón de seguridad y utilizar el asiento de retención infantil para los menores de edad, hasta los 7 años.

Este lunes volverán a la educación básica 1 millón 68 mil estudiantes.