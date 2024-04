Colosio Riojas y Herrera quieren llevar a NL a siguiente nivel en cobertura médica

Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera, fórmula de Movimiento Ciudadano al Senado, se comprometieron a lograr un Nuevo León Sano con la modernización hospitaliaria, otorgando, además, acceso universal a la salud e impulsando tecnología.

La dupla añadió que una de sus propuestas más importantes, en caso de llegar al Senado, es la construcción de un hospital de especialidades en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diabetes para hacer frente a las principales problemáticas que aquejan a los neoleoneses.

Estos padecimientos, indicó Herrera, están entre las cinco principales causas de muerte en Nuevo León.

“Queremos que la gente esté bien, exigimos entonces recursos para que pueda tener un sistema de salud de alta calidad, independientemente quién lo esté financiando, así se hacen las cosas en Nuevo León y así lo vamos a exigir desde el Senado de la República”, aseguró Colosio Riojas.

Herrera agregó que trabajarán por el acceso a servicios de salud de calidad, proponiendo que, además de modernizar los hospitales que ya existen y crear los que hagan falta, acercarán la prevención y la atención de salud y emergencia para todas las personas.

”Un acceso a servicios de salud con calidad y ¡subrayo esa palabra! porque una cosa es tener acceso a servicios de salud y otra cosa es que sean de calidad. Vamos por ambos”, dijo la candidata emecista.

Destacó que impulsarán la creación de una Comisión de Fomento a la Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Hospitalaria para maximizar las sinergias que se puedan generar en el uso de la capacidad instalada.

“Eso significa ni un hospital sin camas. No podemos tener un hospital en cada municipio, pero sí podemos crear una comisión que establezca ese fomento de construcción de hospitales que se requieren”.

Al explicar el tema Blindar el Programa Cuidar Tu Salud, Herrera indicó que se pondrá en la ley la obligación de este tipo de servicios y que se plantee la adopción de un esquema semejante para los otros estados que optaron por no adherirse al IMSS Bienestar.

“Para Blindar el programa Cuidar tu Salud, necesitamos lograr garantizar que esos servicios de salud sean universales, los programas que se han tenido desde el Seguro Popular que no cubría el tema del diagnóstico, y algunas enfermedades, luego el Insabi, que todavía no sabemos qué atendieron, ahora IMSS Bienestar, que no atiende a tercer nivel, entre otras cosas, entonces necesitamos tener un sistema de salud, como el que tenemos en en Nuevo León, pero necesitamos que sea ley”.

Colosio Riojas agregó que se proponen utilizar la tecnología al servicio de la salud implementando la telemedicina para atender consultas a distancia, así como la portabilidad del expediente electrónico para que se pueda llevar el expediente a todos lados y otorgar recetas de forma remota.

Además, de regular la práctica de teleconsulta para abordar aspectos como la confidencialidad, el consentimiento informado, la infraestructura tecnológica mínima necesaria y capacitación del personal de salud para la prestación de servicios de telemedicina, para atender enfermedades básicas y primeros acercamientos a medicina no especializada.

“Queremos llevar a México y a Nuevo León al siguiente nivel en cobertura médica para poder ampliar todas esas comunidades a un servicio de salud que incluya un programa de prevención que incluya infraestructura hospitalaria pero sobre todo financiamiento a telemedicina y a medicamentos de una forma más oportuna y por supuesto barata”, reveló el alcalde de Monterrey con licencia.