Soy joven y tengo una visión de lo que quiero para Monterrey.- Mauricio Cantú González

Apenas unas horas después de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ieepc) autorizó la candidatura de Mauricio Cantú González por Sigamos Haciendo Historia, el abanderado de Morena y el Verde arrancó su campaña, convencido de que es el único aspirante congruente entre lo que piensa y dice.

Cantú González comenzó desde las 08:30 horas su campaña en el cruce de Cuauhtémoc y Colón, a un lado de la estación del Metro donde escuchó a los ciudadanos quienes le manifestaron sus ganas de cambio.

“Soy el único congruente entre lo que pienso y lo que digo y hago, el único que no tiene una sola mancha en corrupción, ningún escándalo”, expresó. “Soy joven y tengo una visión de lo que quiero para mi ciudad, nací en Monterrey, mis antepasados son de Monterrey, me siento orgulloso de mi ciudad, conozco la historia”.

Cantú González, quien es profesor de Historia y de Derecho desde hace 11 años, reiteró que es el candidato idóneo para la ciudad.

Cantú González hará una campaña de a pie por toda Monterrey.

“Voy en contra de la corrupción, en contra de perfiles superficiales, ineficientes. No voy a dejar que mi ciudad siga gobernada por corruptos, que solo ven para ellos mismos”.

En sus primeros minutos de campaña, Cantú González aprovechó al máximo el tiempo porque lleva una desventaja de nueve días frente a sus contrincantes políticos.

“Nos vamos a recuperar y vamos a ganar la elección, estamos en las calles hablando con la gente. La ciudadanía está enojadísima por la vialidad y el transporte público que está pesimo. Entonces, estoy viendo eso, que ha habido una desatención de gobiernos estatales y municipales, que han hecho una pésima labor.

La gente le expresaba sus inquietudes respecto a los problemas de la ciudad. Foto: Martín Fuentes

“Tenemos una gran ciudad, pero con la peor movilidad, no solo de México, ¡de América Latina!”, señaló el morenista. “Y no se diga el tema del aire, el más contaminado, los malos servicios públicos, los parques abandonados. No hay abasto de agua en toda la ciudad, eso lo estamos viendo desde hace años. Es decir ha habido gobiernos totalmente ineficientes y corruptos en Monterey y esto es lo que está viendo de la gente”.

Pero también, reconoció, le ha dado mucho gusto que los ciudadanos le están manifestando su apoyo.

“Me dicen: ´Oye, no habíamos visto al candidato de Morena´, porque mucha gente está con la 4T, con Sheinbaum; me dicen: ´No sabíamos qué estaba pasando´, pero yo no podía hacer nada hasta que a partir de medianoche que ya me dieron la autorización”, señaló Cantú González.