¡Ardería Troya si no sucede!, Mauricio Cantú González confía en que el Ieepc aprobará su candidatura para alcaldía de Monterrey

Aunque los otros candidatos a la alcaldía de Monterrey ya le llevan nueve días de ventaja, Mauricio Cantú González, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena y el Verde, confía en repuntar y afirma que en dos semanas, o menos, estará en primer lugar.

El aspirante a la presidencia municipal de la capital del estado dijo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ieepc) está estirando la liga lo más que pueda, pero sin reventarla.

“Obviamente no pueden dejar a Monterrey sin candidato de Morena. Pero se están haciendo locos... lo de ayer (la sesión del Consejo General) fue una verdadera mafufada decir que una de las regidoras suplentes de mi planilla, que por cierto tengo más mujeres que hombres, no solamente cumplo con la paridad... pero salen con que una (credencial del) INE que se entregó estaba un poquito borrosa... resulta que eso es lo que ha entorpecido. ¡Imagínate!, quitarme ocho días de campaña de los 60 por algo así”, expresó Cantú González.

Reconoció que es demasiada papelería la que piden para los y las 36 candidatos y candidatas, propietarios y suplentes de regidores, más los dos síndicos con sus suplentes.

“Todos tienen que entegar eso y es obvio que va a haber un documento que se escaneó un poquito borroso”.

Cantú González dijo que inmediatamente se mandó al abogado a las instalaciones del Ieepc para que entregara y recibiera un acuse de recibido del documento correcto.

El Ieepc sesionará este lunes por la noche y Cantú González espera que ya todo quede resuelto.

“Ya es casi inminente que me van a aprobar mi candidatura a las 10 de la noche... a las 11... y vamos a tener que salir hasta mañana a primera hora (a hacer campaña)”, indicó el morenista. “Yo creo que para las 6, 7 (de la mañana) ya estar en el Metro hablando con la gente, desde muy tempranito, aprovechando cada hora de campaña.

“Lo que hicieron fue entorpecer totalmente mi campaña, no es justo, no es equitativo, hay una tremenda inequidad porque ya llevan Adrián (De la Garza) y Mariana (Rodríguez) más de una semana en campaña. Nosotros no podemos salir, estamos congelados, así es como están las cosas ahora”.

Cantú González confía en que todo saldrá bien.

“Porque no tienen opción. En verdad ardería Troya si dejan a Monterrey sin candidato. A final de cuentas ya es el plazo legal... si hoy salen con que no es porque ya me estarían negando el derecho a participar”.

No obstante que empezaría su campaña con cierta desventaja de tiempo respecto a sus contendientes, Cantú González está seguro de que se recuperará.

“En unas dos semanas, puede que en menos, vamos a estar ya en primer lugar, ¡lo firmo! Vamos a hablarle a la gente de frente, vamos a salir con nuestras propuestas, van a ver lo diferente que es este proyecto comparado con la frivolidad y superficialidad de los políticos tradicionales”, aseguró Cantú González.