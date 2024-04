Ante amenazas, Gerardo Martín Rincón, aspirante a la alcaldía de Salinas Victoria, contempla campaña virtual

Ante las amenazas recibidas por presuntos grupos criminales, Gerardo Martín Rincón, candidato del Partido Vida a la alcaldía de Salinas Victoria, suspendió sus recorridos de campaña o los hará de forma virtual.

Rincón contó que la mañana de este domingo, pese a tener custodia de Fuerza Civil, cuatro individuos a bordo de una camioneta Jeep negra lo alcanzaron, mientras recorría Mamulique.

“Son tantas chin... que uno dice: ´¡ya, wey; déjense de chin y vamos a hacer las cosas bien porque pues uno anda trabajando para ayudar a a gente, siempre lo he hecho, toda la vida; a mí no me interesa ni el poder ni el dinero”.

Relató que después de un atentado que sufrió el 21 de marzo en la Carretera a Colombia, tiene custodia de Fuerza Civil.

“Luego, el lunes pasado quisieron levantar a mi hija en la casa de Salinas. Le dijeron que me desistiera y que me fuera del municipio, que me quitara de la política”.

El de este domingo sería el tercer incidente relacionado con su aspiración política, después del ataque en marzo y en diciembre, su coordinador de campaña, fue asesinado.

Una manta negra fue colocada sobre la propaganda de Rincón en las calles de Salinas. Foto: Cortesía Gerardo Martín Rincón

“Estábamos con toda mi gente, con todo y custodia se acerca una camioneta, uno no sabe, uno está concentrado en la campaña y nos dicen: ´¡Váyanse a la ver... no los queremos volver a ver!, ya les advertimos.

“Traían las puntas de las armas (apuntando) y pues, ¿qué haces?, no sabes cómo reaccionar. Nos paramos todos y (la camioneta) arrancó. Le dije a la policía: ´¡Alcánzalos, ahí están; están armados!´.

Sin embargo, los elementos de Fuerza Civil respondieron a Rincón que su obligación es cuidar al candidato, no perseguir delincuentes.

Rincón se siente desesperado y desprotegido.

“Están de acuerdo todos (policía y criminales)... está de la jod..., uno ya no sabe ni para donde hacerse. Ya son un chin... de cosas.

“Ya me quebraron el vidrio de mi camioneta, ya me balearon cuando iba manejando, iban a levantar a mi hija. Uno anda trabajando, buscando la papa para ayudar a los demás”, expresó.

Rincón acudirá este lunes al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para decirles que Fuerza Civil no sirve para nada.

“Ya se los dije... ya fueron a verme como 20 unidades de Asuntos Internos...”.

Por lo pronto, señaló Rincón, ya suspendió su campaña.

“Todos los recorridos... pero ya no sé si voy a hacerla (la campaña) virtual, voy a hablar con el partido porque mi esposa y mis hijos está bien asustados”, detalló. “Yo también estoy muy asustado, tengo mucho coraje y mucha impotencia, ¡no se vale!.. uno nada más está luchando, ¿para qué andan con sus chin... amenazando?”.

La intención de estos grupos, señaló, es que deje la candidatura.

“Es lo que le dijeron a mi hija cuando la iban a levantar... y mira... no confío (en Fuerza Civil)... ellos son los principales culpables de (la muerte) mi coordinador de campaña, Enrique García. Lo mataron de un balazo en la cabeza”.

Señaló que el crimen quedó impune porque acudió a la Fiscalía y nunca pudo hacer la denuncia.

“El día que me balearon también me dejaron una hora (esperando)... ¡no, váyanse a la chin... pin... corruptos, también. (Estoy desesperado), ¿para dónde me hago?”.