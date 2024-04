“¡Conmigo no van a poder!”.- Chely Villarreal

Fuerte, decidida y con ganas de sacar adelante el proyecto, Chely Villarreal, aspirante a la alcaldía de El Carmen, reveló que continuará como candidata porque “conmigo no van a poder”.

La abanderada de Sigamos Haciendo Historia ofreció este lunes una rueda de prensa en la Explanada del Congreso donde dio pormenores del atentado que sufrió el viernes durante un acto de campaña en las calles del municipio

Villarreal destacó que la postulación de los partidos Morena y del Verde es un reconocimiento al valor de la mujer.

“Candidatura que me permitirá convertirme en la primera alcaldesa del municipio de El Carmen, Nuevo León”, expresó.

Comentó estar enterada qué candidato de otro movimiento emprendieron una campaña de desprestigio en su contra en redes sociales.

“Dijeron que fue una farsa, que hicimos teatro, que las balas son de utilería”, expresó Villarreal. “Les aclaro que no me prestaría a arriesgar mi vida, ni la de mi familia, ni la de mis colaboradores. Estamos aquí de milagro”.

Villarreal señaló que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que peligre la vida de una mujer menos en Nuevo León ni en ninguna parte del mundo.

“Es por eso que les manifiesto mis ganas de luchar por defender a esta comunidad Y lograr su crecimiento”.

Villarreal fue contundente al asegurar que no se doblegará ante estos hechos.

“Y no permitiré que las mismas (circunstancias) me minen y lucharé incansablemente por lograr este proyecto. ¡Conmigo no van a poder! Yo sigo fuerte, decidida y seguiré trabajando por el bien de los ciudadanos de El Carmen”.

La candidata actualizó el estado de salud del fotógrafo José Luis Zúñiga quien resultó con una herida de bala en el cuello.

“Lamentablemente resultó lesionado en este cobarde atentado en mi contra por salvar mi vida”.

Zúñiga, reveló Villarreal, estuvo siendo atendido en el Hospital Universitario.

“Hoy ya fue dado de alta se encuentra estable y ahí se encuentra su expediente. Si alguien quiere puede consultarlo y recurrir a las autoridades (para corroborar que en efecto resultó herido)”.

El fotógrafo expresó a la candidata su deseo de continuar en la campaña para lograr el objetivo de conseguir la alcaldía.

Villarreal señaló que nunca había recibido ningún tipo de amenazas y que no conoce a los dos detenidos que presuntamente están Implicados en el atentado en su contra.

Reiteró que ella y su familia están recibiendo protección y que continuarán viviendo en el mismo municipio.