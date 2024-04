Hasta yo no me siento seguro.- Colosio Rojas

Después de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) colocaron a Monterrey como el municipio más inseguro de Nuevo León, el alcalde con licencia Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que la Federación quiere tapar el sol con el dedo culpando a los ayuntamientos de la violencia que se ha generalizado en el país.

“Los datos de percepción de inseguridad no son nada más de Monterrey ni de la zona metropolitana. Si ustedes analizan la Ensu, es una tendencia en todo el país”, expresó el candidato al Senado. “Realmente aquí hay una falta de estrategia nacional y hay pocos municipios que están haciendo hasta lo imposible para lograr proteger a la gente de delitos que, por cierto, son federales”.

Colosio Riojas indicó que las autoridades federales no están indagando delitos como la privación ilegal de la libertad.

“Son los estados y los municipios que están reaccionando, a como pueden. Un aparato de inteligencia a nivel federal sería de gran ayuda”, destacó.

El emecista expresó que el apoyo económico que se brinda a los estados es muy poco.

“Es casi nulo, tanto en lo operativo como en lo económico. Hemos visto cómo en Nuevo León, en sí, le han dado cada vez menos recursos, sobre todo a nivel municipal y esto se repite en todo el país.

“En todo el país hemos estado teniendo este problema... y esto orilla que los municipios tengan que hacer cosas que no los competen o que los estados tengan que meterse en batallas que no les competen porque lo tenemos que hacer, ni modo que no”, añadió Colosio Riojas.

Año con año, detalló, los municipios y los estados reciben menos recursos para el tema de la seguridad pública desde lo federal.

“Pero desde lo federal quieren decir que es culpa del municipio y del estado (la inseguridad). Siempre, antes de una campaña las cosas se ponen álgidas, ahorita se están poniendo ¡muy muy álgidas! y esto es a nivel nacional, que no nos sorprenda que todo el país se siente inseguro, es una realidad nacional.

“No es una prioridad de este gobierno la seguridad pública... no lo es, nunca lo fue y nunca lo será. Tenemos el sexenio más violento de toda la historia, creo desde la Revolución Mexicana... demasiada sangre en las calles de este país como para que quieran minimizar la estrategia fallida de seguridad nacional, quieren echarle la culpa a los municipios. ¡Hasta yo no me siento seguro!, todo esto afecta la percepcion de seguridad”.