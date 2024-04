Estos son los compromisos firmados por candidatos a diputados locales y federales por Fuerza y corazón x NL

Regresar el programa de Metro gratis los domingos, exigir que se cree un departamento de aclaraciones en Agua y Drenaje, esto a nivel local y en lo federal garantizar presupuesto para apoyar a personas cuidadoras e impulsar el aumento de becas deportivas para atletas de alto rendimiento, forman parte del paquete de 14 compromisos de los aspirantes a diputados de la coalición Fuerza y corazón x Nuevo León.

El domingo, los candidatos de PRI, PAN y PRD, dieron a conocer el listado de aspectos en los que trabajaran en caso de obtener el triunfo en las elecciones del 2 de junio.

Annia Gómez, candidata a diputada federal por el Distrito 6, destacó que una de las principales preocupaciones de la gente es la eliminación de los programas sociales, aunque garantizó que esto no ocurrirá.

“Los programas sociales no se van, al contrario se van a ampliar y los vamos a defender”,expresó.

El paquete de compromisos de los diputados federales contempla regresar el Seguro Popular y mejorarlo, aumentar el presupuesto para hijos de personas desaparecidas, garantizar que no haya aumento en tarifas de agua y asegurar tarifas preferenciales de transporte a estudiantes y personas jubiladas.

Los aspirantes a diputados federales también prometen el regreso de estancias infantiles, asegurar que no te cobren el agua si no te llega, garantizar que vuelvan las escuelas de tiempo completo, establecer un sueldo para seleccionados olímpicos, crear casa de día para adultos mayores y no al cambio de partidos una vez en funciones.

También legislar para sancionar la falsedad de declaraciones en residencia de candidatos y garantiza que no haya aumento en tarifas de transporte público.

Los candidatos a legisladores locales se comprometieron a asegurar presupuesto para Médico de Barrio para atender la diabetes e hipertensión en casa.

Los candidatos firmaron sus compromisos en la sede estatal del PRI. Foto: Cortesía Fuerza y corazón x NL

Exigir la apertura de más Unidades de Apoyo Psicopedagógico, garantizar que no haya aumento en tarifas de agua, impulsar un programa de asesorías para terrenos intestados, regresar el programa de comedores y convertir espacios municipales en centros recreativos y educativos para que las personas puedan tomar clases y talleres gratis son parte de las propuestas.

Estas se complementan con impulsar un programa que otorgue las herramientas necesarias para el autoempleo, dar descuentos en el pago de servicios a grupos vulnerables, no al cambio de partidos una vez en funciones, asegurar que no te cobren el agua si no te llega y garantizar que no haya aumento en tarifas de transporte público.

Lorena de la Garza, diputada local, indicó que actualmente Nuevo León está inmerso en crisis nunca antes vistas.

“Son un serie de compromisos que vamos a firmar en beneficio de la ciudadanía, parte del trabajo (es lo que nos dice) la ciudadanía y (queremos) darle solución a la larga lista de negligencia que ha tenido el Estado”, dijo De la Garza.

“La realidad de Nuevo León es que hay carencia de agua. Hay muchas colonias donde no sale el agua y se cobran tarifas más altas en la historia y hay que legislar”.

.