Guadalupe tendrá trabajadores listos para vencer retos de la globalización: Arturo Benavides

Los trabajadores de Guadalupe podrán vencer los nuevos retos de la globalización mundial con métodos laborales de primer mundo, gracias a una estrategia de certificación y capacitación laboral brindada a representantes croquistas por Arturo Benavides, candidato de Sigamos Haciendo Historia a la alcaldía.

El aspirante atendió también las quejas de los trabajadores que exigen mejoras a la prestación de los servicios públicos así como un transporte eficiente.

La clase obrera del municipio pidió, durante una reunión realizada en la empresa Dimisa, el apoyo para solucionar otros problemas que les afectan a ellos, a sus familias y a la comunidad en general.

”Cuenten con nosotros, hay mucho que hacer en Guadalupe, la ciudad está llena de baches, la ciudad está muy insegura, no hay patrullas, no hay policías, me preocupa mucho el transporte urbano porque hay muchas filas interminables, se tardan mucho para trasladarse aquí, a la empresa”, señaló Benavides.

Anunció que se creará el circuito Guadalupe.

“Donde vamos a meter todas las rutas intermunicipales para que ustedes ya no tomen dos o tres camiones”, afirmó el morenista.