“Me acusan sin justificación”, Mauricio Fernández abandona debate entre candidatos a la alcaldía de San Pedro

Molesto, ante lo que llamó una acusación sin justificación, Mauricio Fernández, candidato del PAN, abandonó el debate entre los aspirantes a la alcaldía de San Pedro.

Súbitamente, y porque no tuvo derecho a réplica después de que Lorenia Canavati lo acusó de tener nexos con el crimen organizado y de haber creado grupos rudos, cuyos integrantes se encuentran en cárceles de Estados Unidos el exalcalde sampetrino se retiró y anunció que demandará a Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano.

“Yo vine a un debate, no a que se me acuse sin justificación. Esta señora (Canavati) no tiene pruebas de lo que me está acusando”, expresó Fernández.

Indicó que gustosamente participó en el debate porque pensó que se trataba de un intercambio de ideas.

“Y luego, no se me dio derecho de réplica... eso no es posible...”, señaló.

Fernández reveló que interpondrá una demanda en contra de Lorenia Canavati.

“Una demanda judicial, electoral... ¡todo lo que se pueda!”.

Incluso adelantó que el lunes, en otro debate organizado por un medio de comunicación, dará a conocer información sobre su contrincante.

“Mañana (el lunes) vamos a ver...”.