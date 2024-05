Mauricio Fernández denuncia a Lorenia Canavati; Vivianne Clariond apoya a la emecista

Tras la denuncia interpuesta por Mauricio Fernández en contra de Lorenia Canavati, por difamación y calumnias, Vivianne Clariond manifestó todo su apoyo para la candidata emecista a la alcaldía de San Pedro.

El domingo, Fernández adelantó que demandaría a Canavati, quien durante el debate organizado por el Ieepcnl, reveló que el panista estaba relacionado con el crimen y que pactó con grupos rudos.

Molesto, ante lo que llamó una acusación sin justificación, “El Tío Mau” abandonó las instalaciones del Instituto, argumentando que no se le dio derecho a réplica.

“Yo vine a un debate, no a que se me acuse sin justificación. Esta señora (Canavati) no tiene pruebas de lo que me está acusando”, expresó Fernández.

Este martes, el abanderado blanquiazul denunció a Canavati ante las autoridades penales y electorales.

Vivianne Clariond, candidata independiente, manifestó a través de X (antes Twitter) su apoyo Canavati.

“Lorenia Canavati, tienes todo mi apoyo ante este ataque de intolerancia e incoherencia”, escribió Clariond.

También compartió un video en el que señaló: “Una vez más, Mauricio se muestra intolerante y quiere huir de la verdad”.

Clariond destacó que lo único que hizo Canavati en el debate del Ieepcnl y después en el de un medio de comunicación, fue enseñar a Fernández sus propias palabras.

“Declaraciones que él mismo hizo y que están publicadas en los medios desde hace muchísimo tiempo”, señaló la independiente. “Esto no es novedad, si acaso él solo se difamó. Hoy, Mauricio Fernández Garza demandó a Lorenia por ponerle enfrente sus propias palabras”.

“Esto no es un juego”

Después de que la Lorenia Canavati ha acusado sin fundamento en repetidas ocasiones durante la campaña a Mauricio Fernández por supuestos pactos con el narcotrafico, el hoy candidato del PAN presentó dos denuncias (penal y electoral) por difamación y calumnias contra la candidata.

Canavati ha publicado diversos videos en redes sociales donde acusa sin fundamentos a Mauricio de haber estado vinculado con grupos de delincuencia organizada.

Por lo anterior, el candidato pide en sus denuncias que se suspendan las cuentas de la candidata donde aparezcan estos materiales, mismos que están siendo promocionados con inversión en redes sociales entre la sociedad por la campaña de la emecista.