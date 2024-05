Me veo competente, no popular.- Javier Ernesto González Jiménez

Javier Ernesto González Jiménez, candidato de Vida NL a la alcaldía de San Pedro, se define como un ciudadano, más que un político y ante tal circunstancia no hay nadie como él que contienda por la presidencia municipal.

“Yo me siento un triunfador porque me veo competente no popular”, dijo González Jiménez al presentar sus ejes de gobierno.

El también empresario explicó los cuatro aspectos que considera relevantes para su administración en caso de ganar el 2 de junio: Desarrollo económico, Desarrollo social, un Gobierno eficiente con la digitalización de trámites y la Seguridad con estrategias bien establecidas

“Yo creo que vivimos en una sociedad conservadora, por eso nos atrevimos a voltear a ver a Miguel Treviño como el independiente, tomamos ese riesgo y para muchos, fue fallido”, expresó González Jiménez, casado y con tres hijos.

Tras el experimento de haber votado por un candidato independiente, señaló, muchos sampetrinos consideran volver a “lo conocido”.

El abanderado de Vida Nuevo León dijo que trabajará en una policía próxima y eficiente, con la finalidad de que los ciudadanos se sientan seguros en San Pedro.

Cuestionó a Mauricio Fernández, quien afirmó que San Pedro era un municipio seguro cuando se negociaba con carteles.

También que hubo un desarrollo urbano sin precedentes y que promovió la cultura y el arte como nadie.

Con una aceptación del 96% de acuerdo a su percepción, González Jiménez destacó que la ciudadanía ha recibido muy bien sus propuestas

“Mi compromiso es poder trabajar, para que sepan todos, la principal diferencia es que soy transparente, que te veo a los ojos, que realmente soy franco, que te di mi dirección, que te di mi teléfono.

“Que te comparto donde están mis negocios, mis intereses. Estoy dispuesto a servir con participación ciudadana real, con un Cabildo 100% ciudadano y sin compromisos”, señaló.

Gane o pierda esta elección González Jiménez señaló que la campaña le ha servido de preparación para una plataforma mayor: la Presidencia de México.

“Desde 2016 estoy en esto (la política) y esta campaña es mi preparación para lo que viene”, expresó González, “yo sí me veo como candidato a presidente en 2030″.