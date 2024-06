¡Que los cumplas feliz! Celebran regiomontanos los 18 años del elefante Monty

Aunque Monty, el elefante africano nacido en cautiverio en el Zoológico La Pastora ya cumplió la mayoría de edad, cientos de niños acudieron a cantarle “Las mañanitas” y a compartir pastel en la celebración de los 18 años del paquidermo.

Cientos de visitantes acompañaron al mamífero, que ha enamorado a varias generaciones, durante el festejo este domingo.

Unos 600 asistentes le cantaron “Las mañanitas” y prepararon un delicioso pastel con las frutas favoritas del cumpleañero y dejaron mensajes de buenos deseos para él.

Con una estatura de casi tres metros de altura y un peso de cinco toneladas Monty, hijo de Pancho y Pancha, fue el primer elefante de su especie nacido en cautiverio en Latinoamérica.

Karina Ramos, coordinadora de La Pastora, dio una breve explicación sobre la dieta de Monty.

“Déjenme les dijo que a pesar de que tiene 18 años mide tres metros de alto y cuatro metros de largo; pesa más de cinco toneladas, su dieta se basa en comer forraje, come 66 kilos de forraje, que es un zacate. De concentrados come 30 kilos al día y come 20 kilos de fruta. Ya se imaginarán cómo está de consentido el muchacho”.

Ramos dijo que en La Pastora lo cuidan demasiado.

“Tiene sus vitaminas, le manejamos todo lo que es para que él esté sano y fuerte, y que siga con nosotros mucho tiempo más”.

La medica zootecnista explicó que gracias al excelente manejo animal y cuidados que se tienen con los habitantes del Zoológico La Pastora, se mantienen estas especies en perfecto estado de salud y se logran estos casos de éxito.