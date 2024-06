Estudio de la UANL revela que el agua en algunos municipios no cumple con estándares de calidad para consumo

Los habitantes de municipios como Apodaca, Escobedo, García y Santa Catarina están tomando agua que no cumple con los estándares de calidad para consumo doméstico, de acuerdo al resultado de un análisis realizado por la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, en diferentes ciudades de la entidad.

“Las muestras de agua de las ciudades de Apodaca, Escobedo, Santa Catarina y García no cumplen con los estándares de calidad para consumo doméstico debido a altos niveles de contaminantes como cloruros, alcalinidad y dureza. Esta situación representa una emergencia de salud pública, ya que el consumo de agua contaminada puede afectar gravemente la salud y dañar los electrodomésticos y tuberías”, detalló la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros.

Los integrantes de esta asociación exigen el acceso al derecho al agua de calidad, a la salud y al bienestar de todas las familias y personas de la comunidad.

“Garantizar agua potable y segura es esencial para proteger la salud pública y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Nuevo León”.

Ante esta situación, Jaime Noyola, integrante de la alianza, acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja.

La querella es contra Agua y Drenaje, empresa que no está garantizando el derecho humano al líquido de calidad.

“Los límites de respecto a la dureza, alcalinidad y cloruros rebasan la norma oficial mexicana , al violentar eso pone en riesgo la salud de las personas, por eso venimos, porque a fin de cuentas es un derecho humano y buscamos, por medio de ustedes (la CEDH) lo que corresponda”, dijo Noyola a Susana Méndez Arellano, presidenta de la comisión.

El activista exigió que se hagan los peritajes correspondientes.

Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDH y Jaime Noyola, de la alianza. Foto: Cortesía CEDH

“Lo peor es que el laboratorio de Agua y Drenaje viene dentro de los que hacen los análisis dentro de la Norma Oficial Mexicana, entonces ellos están fallando, no están cumpliendo”.

Noyola señaló que históricamente AyD tuvo altos nombramientos a nivel Latinoamérica como una empresa pública importante.

“Sin embargo, ahorita vemos que no está cumpliendo el laboratorio (de AyD), lo vemos… en cierta forma está medio abandonado”, señaló Noyola.

El integrante de la alianza indicó que desde octubre del año pasado se vieron brotes de enfermedades estomacales en varias colonias del sur de Monterrey por el consumo de agua que no estaba dentro de los estándares de calidad.

Sin embargo, añadió Noyola, Agua y Drenaje y la Secretaría de Salud, lo negaron.

“Aquí están los resultados de los estudios que hizo la Facultad (de la UANL) y checando, en base a las normas, a los datos, ellos (la escuela) lo hicieron de acuerdo al procedimiento de la norma”.

Méndez Arellano respondió que se integrará debidamente el expediente.

“Les quiero comentar que en periodo de la crisis de agua se emitió una recomendación general que no aceptó Agua y Drenaje. Y mientras esto ocurra no es posible restituir a las personas en su derecho, no se reconoce la vulneración aunque es un hecho evidente”, señaló la presidenta de la CEDH.

Indicó que darán trámite inmediato a la queja interpuesta por la alianza.