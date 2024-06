“El presupuesto actual da para salir del paso”, Samuel García recurrirá a Gobierno Federal para solicitar recurso

De acuerdo a estimaciones del gobernador Samuel García, los daños provocados por la depresión tropical “Alberto” en Nuevo León ascenderían a mil millones de pesos por lo que este martes acudirá a la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a solicitar el recurso para atender desastres naturales.

El ejecutivo estatal informó, a través de sus redes sociales, que se estima que los daños ascenderían a un monto de hasta mil millones de pesos.

“La Cámara de la Construcción ya va a empezar a jalar, vamos a partir con la confianza, con precios ya muy bien establecidos en el mercado”, dijo García, “se arranca la Cámara de la Construcción y sus empresas agremiadas; vamos a arreglar los desperfectos que hay en los ríos, arroyos, vados, algunos puentes, pasos a desnivel y les vamos ir pagando conforme se vaya haciendo la obra, es decir a la entrega”.

El gobernador de Nuevo León señaló que no sería necesaria la presentación del Presupuesto 2024, tal y como lo anunció el viernes.

“Estamos analizando los daños que tenemos, que van ser como de mil millones de pesos, el presupuesto actual da para salir del paso sin pedir más deuda.

“Además, vamos a pedir a los seguros que tenemos contratados el pago y al Gobierno Federal mañana (el martes) vamos a ir a Segob y a Conagua a pedir el recurso federal que, por ley en caso de desastres naturales y de zonas afectadas, siempre el Gobierno Federal apoya”, destacó.

Durante la tarde de este lunes, el Gobernador también se reunió en Palacio de Gobierno con los alcaldes, cámaras empresariales, Consejo Nuevo León y partes del Gobierno Federal y estatal, para recopilar la información de los diversos daños causados por “Alberto”.

Sin embargo, el mandatario estatal aseguró que se presenta optimista y espera que los daños queden solucionados para cuando los alumnos de educación básica regresen al nuevo ciclo escolar.

“Para fortuna de la ciudad es que al no llegar ni a huracán ni a ciclón, sino que fue una tormenta, no hubo tanto viento no hubo tanto daño, claro que hay daños, pero no son tan grandes, se van a arreglar rápido.

“Los principales (daños) fueron en el rio Santa Catarina, los carriles exprés de Morones y de Constitución, pero los vamos a resolver rápido, nos va a ayudar que los niños salen de vacaciones el viernes, va a bajar el tráfico, le vamos a meter turbo en junio, julio y agosto para que cuando regresen a clases, el 29 de agosto, ya estén estos carriles exprés, al menos funcionando 2, 3 o hasta 4 carriles”, agregó el mandatario estatal.

García agregó que mientras se encuentran cerrados los carriles exprés se buscará “meter turbo” a los trabajos de las nuevas líneas del Metro 4 y 6.