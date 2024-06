Considera fallida estrategia de seguridad en NL tras el deceso de 14 personas en un mismo día

Si los números en cuanto a violencia en Nuevo León fueran determinantes para evaluar la solvencia del titular de Seguridad en el estado, al momento indican que no está haciendo el trabajo correcto, consideró la legisladora Jessica Martínez.

Y es que la entidad está sumida en una ola de violencia nunca antes vista. El miércoles se registraron 14 homicidios en diferentes zonas del área metropolitana, una cifra que sobrepasó todas las estadísticas.

“Sí hemos dicho, una y otra vez, que no encontramos pies ni cabeza a la estrategia de seguridad porque cada vez hay estos camiones blindados y estos helicópteros que parece salieron de una película de acción, pero en realidad no vemos que haya una estrategia de investigación en las colonias o en las calles… que realmente vayan atacando ciertos puntos y ciertos sectores para que no se estén dando estos enfrentamientos”, dijo Martínez.

Ellos (los titulares de Seguridad), señaló la diputada, siempre están diciendo que las personas se dedicaban al crimen organizado.

“Qué raro, fallecen y saben que se dedicaba al crimen organizado, ¿cuándo lo supieron?, porque si lo sabían 15 días o un mes antes lo hubieran detenido”.

Prevención, la mejor estrategia

Martínez señaló que es indispensable una buena estrategia de prevención.

Jessica Martínez destacó que sería una buena idea cambiar al titular de Seguridad.

“Parece que apenas fallece una persona y se enteran, justo en ese instante, a qué se dedicaba. ¡No!, eso lo tienen que saber meses previos, para eso es la investigación, para eso tienen que estar en las calles, para eso tantas patrullas… no es para ponerlas en la Explanada (de lo Héroes) y tomarles foto… es para que estén en las colonias y en las calles”.

Tras la cifra tan alta de muertes registradas el miércoles, Martínez pone en duda la capacidad de Gerardo Palacios Pámanes para estar al frente de la Secretaría de Seguridad.

“Se había estado hablando que iba a haber un cambio en la secretaría, ojalá que lo haya y que sea por una persona más competente”, expresó la priista. “Se tiene que dar un cambio porque no hay prevención, yo creo que las estadísticas están ahí y, si se tiene que evaluar en base a los números (Palacios Pámanes) no está haciendo el trabajo correcto”.