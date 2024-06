Promete Samuel García reconstrucción de daños dejados por “Alberto” en dos meses; solicita 4 mil 810 mdp a Federación

Dos meses es lo que tardará la reconstrucción de los daños causados por “Alberto” en su paso por la entidad y a partir del lunes se empezará a trabajar ello, dijo Samuel García antes de viajar a CDMX para una reunión programada con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El emecista se encontró con el ejecutivo federal en Palacio Nacional alrededor de las 12:00 horas de este jueves.

“Estuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Me llevo buenas noticias para el estado”, dijo García en un video que compartió en Instagram.

En especial agradeció la sensibilidad del presidente por el ciclón y por el apoyo que ha recibido en materia de gobernabilidad.

“Nos llevamos recursos. Vamos a arreglar muy rápido Constitución, Morones Prieto, los desperfectos entre otras obras a todo lo largo y ancho del estado”.

Al salir del Palacio Nacional, el gobernador dijo que había solicitado 4 mil 810 millones de pesos.

Todo listo antes del regreso a clases

El gobernador indicó que todo deberá quedar listo para el 29 de agosto cuando sea el regreso a clases.

“Pasamos a demostrar que sí estamos reparando el Par Vial, hemos dividido, aquí en el Gabinete, entre la Secretaría de Movilidad, entre Fideproes, inclusive hasta Caminos y Puentes”, expresó, “hemos ya dividido, etiquetado lana para empezar desde el lunes la reparación”.

García procedió a mostrar un calendario de las acciones que el Gobierno estatal realizará.

“Este es el plan del verano, es el plan de los siguientes dos meses que hicimos esta semana para rehabilitar los carriles de Constitución, hicimos una estrategia con las líneas 4 y 6 (del Metro) para que queden perfectamente los carriles de Constitución libres para el tránsito vehicular”.

García enumeró también las obras en Morones Prieto para recuperar carriles.

El gobernador posó al interior del Palacio Nacional tras su encuentro con AMLO.

“Todo Morones ya está ´jalando´, salvo dos vados. Solamente un carril por el cual ayer tuvimos una discusión porque el carril se puede habilitar, pero Protección Civil nos advirtió riesgo”.

García no dio a conocer el presupuesto que se destinará para arreglar los desperfectos, especialmente del Par Vial.

Pero reconoció que es prioritario prevenir futuros desastres.

“(”Alberto”) Fue una tormenta que no causó vidas per sé; tuvimos cinco fallecimientos, pero no fueron por tormenta, fueron descuidos”, recordó García. “Por eso no queremos arriesgar jamás la vida de los neoleoneses. Lo que nos va a ayudar mucho es que mañana (el viernes 28 de junio) los niños terminan clases, les va a quedar perfectamente cuadrado este plan en los dos meses de vacaciones y por eso a partir de mañana que salen de clases empieza la segunda fase, los niños van a estar de vacaciones del viernes 27 de junio al lunes 29 de agosto, un poquito más de dos meses”.

Por eso, reveló, durante todo julio terminarán de arreglar y construir el (carril) exprés de Morones (Prieto) para que la avenida quede al 100%.

Viene Rompepicos 2

“En tres semanas, máximo un mes, Morones, las arterias originales, los distribuidores y el (carril) exprés van a estar listos. Ya vamos a licitar y aprovechando la declaratoria de emergencia, licitar el último estudio de factibilidades y el arranque de la presa Rompepicos 2″, destacó García.

Sobre este proyecto, García dijo que en agosto arrancaría porque se demostró que la Rompepicos 1 funcionó bastante bien durante la tormenta.

“Para el siguiente verano tener una ciudad hídricamente más segura con cortinas rompepicos”.

Turbo a la Línea 4 del Metro

Sobre la Avenida Constitución, García señaló que desde ahorita ya están “jalando”, pero se va a terminar en agosto.

“Antes de clases, los (carriles) exprés de Constitución ¿y qué vamos a hacer aquí? Es muy importante porque estamos construyendo la Línea 4 (del Metro) que es todo Constitución, el consorcio (constructor) nos había pedido desde enero todos los carriles exprés para meter maquinaria y le dijimos que era imposible.

“Ahorita, que por el desastre natural está el carril exprés de Constitución cerrado, ya le dimos un anticipo muy fuerte para que le meta turbo a la Línea 4, entonces todo Nuevo León va a ver, a partir de este fin de semana, el doble de maquinaria, el doble de gente (trabajando)”.