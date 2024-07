“Me gusta la carrilla… y ¡aguanto”!: Adrián de la Garza, alcalde electo de Monterrey

Como buen regiomontano, Adrián de la Garza se levanta temprano todos los días, incluso los domingos, se considera un hombre hiperactivo, enamorado de Monterrey —ciudad para la que ganó la alcaldía por tercera vez—, y por la que se compromete a trabajar duro para recuperar su grandeza. Es, según sus amigos de CDMX, “aburrido” para los desayunos porque también, como buen regio, por las mañanas come machaca con huevo o chicharrón en salsa. Y como regiomontano al 100% es “tigre” de corazón aunque en su familia haya “rayados”.

De la Garza nació, creció y se desarrolló profesionalmente en Monterrey, una ciudad que ama y de ello se desprende que haya buscado, por tercera ocasión, la alcaldía, para que la Sultana del Norte sea mejor.

“Soy más de estilo regio que de otra parte”, añade.

Deportista desde niño. A los 5 años de edad ya era motociclista. Jugó futbol americano y le encanta descubrir Nuevo León cuyos destinos ha recorrido.

Es “Tigre”, pero al tener “rayados” en casa aguanta carrilla… y le gusta.

El alcalde electo de Monterrey recibe a Publimetro en sus oficinas y reconoce que en esta entrevista ha dicho cosas que nunca antes había mencionado.

¿Quién es Adrián de la Garza?

— “Es un ciudadano más de Nuevo León. ¡Mexicano, por supuesto! que creció, se desarrolló y estudió en Monterrey, vivió la ciudad que vivimos los regiomontanos de los 70, 80, 90… de los 2000 y se queda mucho con la idea de cómo era la gente en aquella época (de los 70 y 80)… sincera, abierta, de trabajo, de esfuerzo. Los ahorradores que cuidan el patrimonio, que están viendo como poder fortalecer todas estas condiciones que tiene Monterrey.

“Por eso siempre me verán siendo muy serio cuando hablo del servicio público porque tenemos una responsabilidad muy importante con los ciudadanos, para poder hacer crecer a Monterrey, para fortalecer la ciudad, hacer bien las cosas, ser muy honestos y muy sinceros en nuestros planteamientos de que se van a cumplir. Nada de lo que hago yo o digo en campaña son cosas que no vamos a cumplir sino que son viables. No hablo de sueños guajiros sino de cosas que sean viables para poder mejorar la ciudad”.

De la Garza destaca que hay que regresar los orígenes de la sociedad, de cómo se formó.

“Monterrey es una gran ciudad y Nuevo León un gran estado gracias a los pensamientos de quienes los forjaron. Yo menciono a los 70, los 80 porque son los años que me tocó vivir, pero la forma de pensar del regiomontano, de salir siempre adelante, es antecedida obviamente por quienes vivieron aquí en el siglo pasado… en los años 50, 60″.

¿Cuál sería su principal interés para ser, nuevamente, alcalde de Monterrey?

— “La pasión por el servicio público. Eso no se aprende en ninguna parte, creo que es con lo que se nace”, expresa. “Cuando yo era niño veía a mi padre ser procurador general de Justicia de este estado, prácticamente desde que yo era bebé él era servidor público y vi cómo se apasionaba, obviamente, por cumplir su trabajo, para poder desdoblarlo en su obligación que era la de administrar justicia.

“Yo nací y crecí viendo a mi padre trabajar en eso y desde ahí me nace la vocación del servicio público, principalmente en la administración y procuración de justicia”.

Recuerda que su papá, Filiberto de la Garza, trabajó en la procuración de justicia, de 1973 a 1979.

“Luego él regresó a sus labores como abogado litigante. Pero mientras fue servidor público me llamaba mucho la atención lo que él hacía, procuraba justicia. Era la época de la guerrilla en México”.

De la Garza revela que de niño pensó en ser policía.

“O que iba a ser Ministerio Público. Luego estudié Derecho y me pongo a trabajar en la PGR, que ahora la FGR… en la Procuraduría del estado, trabajo en Seguridad Pública. En fin, esa es mi formación principal”.

Sin embargo, destaca que se fue forjando en él una esencia: poder tener una vocación de servicio público.

Luego fue alcalde de Monterrey…

— “Sí, de venir de una época de inseguridad muy fuerte me toca ser un factor para resolver ese problema del estado. Hay que decirlo tal cual: la gente lo reconoce y están los documentos. Ser alcalde de Monterrey me da la oportunidad de seguir trabajando en servicio público, pero ahora más cercano con la gente, conocer a las personas, ponernos en sus zapatos, escucharlos y saber que eres alguien que puede resolver los problemas.

“Además darle rumbo a una ciudad, darle orden, ejecutar ciertos programas que vengan a transformar. Es una forma también de lograr la satisfacción por el deber cumplido. Creo que esa formación que he tenido como servidor público, en más de 35 años, de estar en esta tarea de la vocación servicio público va despertando ciertas pasiones”.

¿Por qué aspirar a una tercera gestión como alcalde?

— “Mmm… yo no pensaba que iba a ser candidato. Si me preguntaban en enero o febrero de este año, aunque se decía que iba a ser candidato, yo no tenía la intención de hacerlo porque ya había cumplido unos ciclos como procurador y antes pasé por casi por todos los puestos que hay en la Procuraduría.

“Luego fui alcalde dos veces, primer alcalde reelecto de Monterrey y en esta ocasión yo decía: ´Alguien más tendrá que participar´”.

Sin embargo, acepta que no había nadie capaz de ganarle a a los representantes del “movimiento naranja”

“Además, veíamos que la inseguridad seguía avanzando, la falta de transporte, el agua, la falta de aire limpio… muchas cosas que deterioraron la ciudad. Y cuando yo vi que no había algún candidato que pudiera hacer competencia y ganar la elección, como servidor público, como responsable y como ciudadano de Monterrey realmente había que entrarle a este reto”.

Para el alcalde electo de Monterrey lo más importante es hacer un buen trabajo. Foto: Cortesía Staff Adrián de la Garza

Y los desafíos, añade, no son nada nuevo para él.

“Ya he tenido varios retos importantes en mi vida como cuando asumo como procurador en la peor época de inseguridad. Sabía que había que entrarle al reto para resolver el problema de seguridad. Y no es que yo sea el único, pero sí estaba decidido a hacerlo y sabía con quién podía contar. Logramos recuperar la seguridad.

“Ahora vemos que hay retos muy importantes para poder resolver los problemas y que estén mejor los ciudadanos de Monterrey. Sé que lo puedo hacer, no me son desconocidos los problemas de Monterrey porque porque ya fui dos veces alcalde, porque aquí he vivido, sé lo que tengo que hacer desde el primer día y hay muchas cosas más que tienen qué ver, principalmente por el amor a la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer, es la ciudad de mis amigos, de mi comunidad, de mi familia y quiero que esté bien”.

Gané en Monterrey… y no una sola vez

¿Cómo piensa usted que lo percibe la gente de Monterrey?

“Es importante cómo nos ve la ciudadanía como alcalde de Monterrey. Yo creo que nos ve bien porque me dieron su confianza en el 2015 y luego en el 2018″, recuerda De la Garza. “En el 2021, cuando fui candidato a la gubernatura de Nuevo León, si bien es cierto perdí en todo el estado, el municipio de Monterrey lo gané y eso quiere decir que los regiomontanos me daban su confianza nuevamente y me respaldaban para seguir siendo servidor público.

“Y en el 2024 me vuelven a refrendar su confianza. La gente de Monterrey me ve como un hombre que ha cumplido con lo que ha dicho, como un hombre que ha sido efectivo en su trabajo en su ciudad y eso se transmite a través del voto. He ganado Monterrey y no una sola vez”.

Eso, señala, lo llena de orgullo y compromiso doble de cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

“Nunca les he quedado mal, nunca les he fallado y esta no va a ser la excepción vamos a seguir cumpliendo cabalmente como hombres que somos, pero también como hombres de vocación de servicio público”, destaca.

Aunque ya es su tercer triunfo como alcalde y a pesar de no haber ganado la gubernatura, siempre existe el deseo de superarse profesionalmente… ¿volvería a intentar ser gobernador?

— “Ahora mismo, para hacer bien las cosas tienes que concentrarte. Toda mi concentración y todo mi esfuerzo va a estar centrado en hacer una muy buena administración de Monterrey, tratar de mejorar, inclusive, lo que hicimos anteriormente para poder cumplir con nuestro encargo y nuestro cometido.

“No me quiero distraer ni desconcentrar en posibilidades de más adelante. Aunque sí me gusta planear a largo plazo, pero me gusta planear en cosas ejecutables. Estaría yo distrayéndome y faltando el respeto a la gente que confía en mí si ahorita me pongo a pensar en otra cosa. ¡Vámonos por partes!, vamos a asumir Monterrey, vamos a hacer una gran administración, cumplir la gente y una vez terminado nuestro encargo ya veremos qué pasa”.

Entonces, ¿se va a quedar los tres años al frente del municipio?

— “¡Voy a cumplir a la gente de Monterrey!, hay posibilidades de una reelección (para alcalde). Por supuesto, hay posibilidades de que decida entregar a quien gane la próxima elección de Monterrey una muy buena administración, una muy buena plataforma como lo hice anteriormente. Yo llegué a Monterrey en 2015 y encontré una ciudad endeudada, llena de baches y patrullas sin ninguna cámara de seguridad, entre muchas otras problemáticas.

Su compromiso es cumplir con la gente que votó por él en esta y otras elecciones. Foto: Cortesía Staff Adrián de la Garza

“Yo entregué una ciudad limpia, sin deuda, un programa de finanzas sanas que fue reconocido por el Banco Mundial en Washington, una ciudad que pudo atender a su población de una pandemia que fue terrible para todo el mundo, una ciudad con mucha base estructural para mejorar las condiciones.

¿Y así la va a entregar en 2027?

“Sí. Pero voy a dejar que decida el pueblo. ¡Por supuesto, no me pasa desapercibido que está en la posibilidad una candidatura para la gubernatura del 2027!, ¡claro que está!, pero no estamos pensando en esa opción, ¡estamos pensando en hacer una gran administración!”.

El otro Adrián de la Garza

¿A quién admira usted?

— “A muchos personajes de la historia del mundo. Ahorita estamos sentados estamos viendo el libro de (Barack) Obama, creo es una persona admirable. También admiro lo que hizo y el legado que nos dieron hombres como Benito Juárez, incluso personajes de la historia, de la segunda Guerra Mundial… a mí me apasiona mucho el conflicto, no la guerra, y hay una serie (de conflictos) que la originaron… personajes, muy importantes; a lo mejor no muy conocidos pero que fueron importantes en la vida que ahora tenemos.

“Pero si tuviera que decir una persona, y siempre lo he dicho, (admiro) a mi padre, a este hombre que me heredó muchas condiciones morales, de estructura sentimental, también de valores que hoy por hoy rigen la forma en la que me comporto.

“Siempre que tengo un grave problema pienso qué haría mi padre, cómo lo resolvería. Está siempre presente en mi toma de decisiones diarias un abogado reconocido… un hombre noble pero a la vez firme; tiene muchas características y muchas cualidades”.

¿Cuáles son sus platillos favoritos?

“Me gusta la carne asada, me gusta en un fin de semana. Desayuno igual que cualquier regio: huevos o chicharrones en salsa, todo lo que come cualquier persona de Monterrey, cualquier cosa que te puedas imaginar. Hago exactamente lo mismo que cualquiera, soy igual de aburrido para la comida, porque al tener algunos amigos de México me dicen: ´Los regios desayunan todos los días huevo con machacado´ ¿y los de México? pues desayunan otro tipo de cosas: quesadillas sin queso, la torta de tamal (risas). Soy más de estilo regio que de otra parte”.

¿Aficiones?

— “Me gusta mucho el motociclismo, desde niño ando en moto, desde los 5 años… mi papá me dejaba… También me gustan mucho las diferentes partes de Nuevo León, conozco la Sierra de Aramberri, todo lo que es el área del Río Pilón, Rayones, Casillas, la Mesa del Oso, que luego bajas y está Laguna de Sánchez… el paso que hay de Rayones hacia Galeana, todo eso es una maravilla que tiene Nuevo León.

“Si nos vamos al norte del estado pasar por las Grutas de Bustamante, las diferentes brechas que te llevan del extremo este al oeste con una diversidad increíble de flora y fauna. Me gusta mucho mi estado, lo conozco perfectamente”.

¿Y los deportes, qué tal?

— “Jugué fútbol americano desde los 6 años y nunca paré hasta los 22 o 23 años. Me gusta ver la NFL, también me gusta ver el fútbol soccer. ¡Soy ´tigre´, pero no soy anti ´rayado´! De hecho en mi familia tengo gente ´rayada´ y gente ´tigre´… ya te imaginarás cómo se pone un Clásico… la carrilla para un lado, para otro pero que no pase de ahí, que no pase de pasión.

“De hecho voy a los juegos de Rayados porque tengo familia ´rayada´ y celebro los triunfos (del Monterrey)… cuando no es contra Tigres (risas)… cuando gana Tigres ¡celebro doble!... me gusta la carrilla y aguanto carrilla también… eso hay que verlo como una forma de distracción. Que haya pasión, pero que no llegue a la violencia, a los golpes porque eso se me hace se me hace muy tonto.

“Soy muy inquieto, los domingos es raro que despierte y me quede en la cama, mucha gente se queda en la cama viendo la tele, yo no. Siempre tengo que estar haciendo algo, aprendiendo algo”.

Cuando en marzo De la Garza se destapó como candidato de Fuerza y corazón x Nuevo León, las mujeres simpatizantes no paraban de lanzarle piropos y de calificarlo como un “sex symbol”.

¿Se considera usted un símbolo sexy?

— “La verdad es que yo lo tomo como un juego, aprecio de mis simpatizantes y también así, por supuesto, lo ve mi esposa… que se acerquen las señoras y me digan algún piropo, me agarren… lo veo como como un juego amistoso.

“Y también así lo ve la gente, ya se ha vuelto hasta como una cosa así, medio de carrilla, y así lo quiero seguir viendo y me gusta que digan cualquier cosa y nos dé risa juntos, esa es la verdad.

De la Garza y su esposa, Gabriela Oyervides, disfrutan de las manifestaciones de cariño de la gente. Foto: Cortesía Staff Adrián de la Garza

“Al final de cuentas lo que yo más destacaría de la gente es el cariño, el afecto que me muestran. Me da mucho gusto y me llena el alma de alegría cuando se acercan conmigo y me muestran una foto de otros procesos electorales que nos hemos tomado y, que por ejemplo, salgan con un niño que ahora ya camina y a ese niño lo cargué en el 2015 y ahorita, casi 9 años después, es casi un adolescentes… te das cuenta que te estás volviendo viejo…”.