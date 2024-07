Fiesta infantil se vuelve viral porque no llegan invitados… pero a través de redes se invita a la gente y aparecen 600 personas

La fiesta de cumpleaños de la pequeña Paulina pasó de estar prácticamente vacía a tener casi 600 invitados… aunque a la mayoría de ellos ni siquiera los conocía. Esto sucedió en el municipio de Apodaca.

El caso de la niña se volvió viral en redes sociales porque al principio no había prácticamente nadie, sus invitados no llegaron.

Los Bomberos de Nuevo León llegaron a desearle un feliz cumpleaños.

El animador Irving Tomato se esforzaba porque las poquísimas personas que acudieron se divirtieran, pero había un ambiente de tristeza.

Hasta que Tomato tuvo la idea de compartir en sus redes sociales la situación para que, poco a poco, comenzaran a llegar personas en un acto de solidaridad para que Paulina no pasara sola su cumpleaños.

Papás con sus niños, adolescentes y hasta adultos, algunos con regalo y otros con sobres con dinero en su interior, llegaron hasta el salón Fiesta TomaReto, en Apodaca.

Caro García, mamá de Pau, también invitó a sus seguidores en Facebook.

“Se me apachurró el corazón en el escenario. Cáiganle todos los que quieran, le vamos a dar hasta las 10 PM”, escribió Tomato en sus redes.

Solamente añadió que cada quien llevara su cena porque el paquete era nada más para 80 personas y ya se había terminado la comida.

“Lo importante es celebrar en grande a Pau”, añadió.

Mamá de Pau también invita

Caro García, mamá de Paulina, también compartió en Facebook las tristes noticias: que nadie había llegado a la celebración.

“Hoy es la fiesta de mi Pau, ya empezó hace rato y no ha llegado NADIE. En el salón me dijeron que me podían esperar más tiempo para que llegaran los invitados. Todos los que quieran llegar son bienvenidos”, invitó García.

Sin embargo, nadie esperaba que la fiesta se volviera viral y que hicieran acto de presencia alrededor de 600 personas.

El antes y el después de la fiesta… no había nadie y de pronto cientos de personas.

Pero no solamente llegó gente que vio la publicación en internet, también hicieron acto de presencia los Bomberos de Nuevo León, payasos, muñequitas Elizabeth y hasta Ratón, de Los Payasónicos, hizo un pequeño show para la festejada.

Además, una dulcería envió bolsitas con golosinas para todos.

De esta manera Pau tuvo una fiesta que nunca olvidará porque hasta los noticieros hicieron eco de la situación.