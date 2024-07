La seguridad depende de cada uno, autoridades piden atender recomendaciones en arranque de temporada vacacional

Aunque las vacaciones de verano es una de las temporadas de relax y diversión, el Gobierno de Nuevo León recomienda a los viajeros tomar en cuenta recomendaciones antes de recorrer los parajes del estado.

Este lunes, autoridades estatales y federales dieron el banderazo nacional de arranque al Operativo Vacacional de Verano 2024, que se lleva a cabo de manera conjunta entre la Secretaría de Turismo federal y la Secretaría de Turismo de Nuevo León.

En la Explanada de los Héroes, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro; el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués y la secretaria estatal, Maricarmen Martínez pusieron en marcha este operativo.

También participan Fuerza Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Forestal, la Cruz Roja, Bomberos, Ángeles Verdes, Protección Civil y municipios metropolitanos, entre otras corporaciones.

Con la representación del gobernador Samuel García, quien se encuentra en una gira de trabajo por Nueva York, Navarro pidió a la población que saldrá de vacaciones tomar en cuenta las principales recomendaciones antes de viajar.

“Tengan en cuenta que gran parte de la seguridad está en cada uno de nosotros, somos responsables de nuestra seguridad y la seguridad de los demás, por eso hay que respetar los señalamientos, no ir a alta velocidad, no manejar cansados, no manejar si hemos tomado bebidas embriagantes, queremos que todos y todas regresen a Nuevo León sanos y salvos contentos, descansados, les pedimos que por favor se cuiden”, expresó.

Torruco señaló que durante los meses de julio y agosto que comprende el periodo vacacional de verano, se espera la llegada al país de 58.9 millones de turistas nacionales y extranjeros para visitar los diferentes destinos turísticos de México.

Para Martínez el operativo constituye un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad y el disfrute de los turistas.

“Este operativo busca incrementar el flujo de turistas y asegurar experiencias seguras y memorables, el turismo de Nuevo León vive un gran momento gracias a las iniciativas de nuestro gobernador y a las recientes lluvias que han transformado en nuestros paisajes en vibrantes oasis”, expresó.

Promoverán Pueblos Mágicos

Para coordinar esfuerzos que promuevan la sostenibilidad de los nuevos Pueblos Mágicos, el Gobierno de Nuevo León a través de la Secretaría de Turismo firmó un convenio de colaboración con el Gobierno federal para implementar el programa Rutas Mágicas del Color en los municipios de General Terán y General Zaragoza.

El documento fue suscrito por Torruco, Villarreal y Navarro Velasco, además de los alcaldes David Jonathan Sánchez Quintanillas, de General Terán y Juan Arturo Guevara Soto, de Zaragoza.

La Secretaría de Turismo de Nuevo León destinará 1 millón 230 mil pesos para la ejecución de este programa en los municipios de General Zaragoza y General Terán con el cual se rehabilitarán de 10 mil 300 metros cuadrados de pintura de fachadas por cada Pueblo Mágico.

Con el convenio se impulsará la sostenibilidad de estos municipios, además de diversificar la oferta turística y facilitar el financiamiento de los mismos.

De esta forma se pretende lograr el mejoramiento de la imagen urbana y la recuperación de espacios públicos mediante el embellecimiento de las fachadas de viviendas y posicionar a los Pueblos Mágicos de Nuevo León en el mercado texano.

El programa Rutas Mágicas del Color tiene como objetivo coordinar esfuerzos y destinar recursos para la realización de acciones necesarias para el mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento de infraestructura, espacios públicos y viviendas, generando un impacto social para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

La Secretaría de Turismo federal y la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes firmaron un convenio de colaboración que busca contribuir y fortalecer el desarrollo regional y estatal a través de la prestación oportuna de servicios integrales de información, orientación, asesoría, asistencia telefónica, mecánica de emergencia y apoyo los 365 días del año a turistas connacionales, nacionales y extranjeros, dentro de las carreteras del estado.