Así celebraban llegada de Tesla a NL, inversión multimillonaria que ahora está en riesgo

Aprentemente la llegada de Tesla a NL no será tan fácil como parecía.

Otra vez, la instalación de Tesla en Nuevo León pende de un hilo, después de que Elon Musk anunció que pausará la gigafactory hasta después de las elecciones en Estados Unidos.

“Creo que tenemos qué ver lo que pasa con la elección. Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México. Así que no tiene sentido invertir si eso va a pasar”, señaló Musk en una teleconferencia reproducida por la revista “Forbes”.

El CEO de Tesla indicó que es necesario ver cómo se desarrollan las cosas políticamente.

Desde 2022 se hablaba de la llegada a NL

La instalación de la fábrica de autos eléctricos comenzó a tomar fuerza en 2022, pero no fue sino hasta marzo de 2023 cuando se formalizó durante el Investor´s Day.

En declaraciones posteriores el gobernador Samuel García señaló que la construcción se realizaría en tiempo récord y vaticinó que quedaría lista para finales de 2023.

“En nueve meses se construyó la planta de Shanghai y quieren romper ese récord. El jefe de construcción, Tom, es un chino, estuvo aquí ya. Nos comentó y refrendó que cada vez que construye una planta (baja los tiempos).

“La de Nevada fue un año dos meses, Texas en un año, Shanghai en nueve meses y me dijo que al ser la más grande el mundo (la de Nuevo León) que volverá a romper récord”, expresó García.

El mandatario estatal señaló que para lograr esa misión todos necesitan estar concentrados y eficientes.

Celebró la llegada de la armadora de autos eléctricos y advirtió en ese momento que pronto comenzarían las labores para edificar la gigafábrica. Mientras tanto, el equipo jurídico de la compañía de Elon Musk visitaría esa misma semana la entidad.

En diciembre de 2023, casi 10 meses después del anuncio de la llegada de Tesla a Nuevo León, García confirmó que los permisos para la construcción ya estaban listos.

Añadió que la empresa, propiedad de Elon Musk, ayudó a Nuevo León a romper récords en inversión extranjera.

“Nuevo León tiene ya 50 billones de dólares de inversión y eso también aceleró una petición que aquí Semic y Candevi llevaban por años que era hospitales del IMSS regionales”, reveló el mandatario, “por una sencilla razón: somos el estado que más registro patronal paga, que más formalidad tiene y pedíamos desde hace dos décadas un nuevo hospital regional, pues en enero terminan ya los estudios para un nuevo hospital en Santa Catarina, frente a Tesla... un nuevo hospital de 360 camas y este va a estar pagado completamente por este sistema tripartita del IMSS”.

De acuerdo a Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León, Tesla sería “una gran fábrica”.

“(La llegada de la empresa) Es un anuncio que ha puesto a Nuevo León en los ojos del mundo, que sin duda es algo que traerá mucho beneficio para el estado con la creación de más de 5 mil empleos”, destacó Rivas.

El funcionario estatal indicó que se trata de un proyecto de inversión, el más grande en la historia de Nuevo León.

“(Tesla) Es la sexta empresa más valiosa del mundo, es la segunda empresa más innovadora a nivel mundial y, la verdad, es una empresa que se está caracterizando por su crecimiento, por su innovación y tecnología. Y finalmente, el año pasado el modelo Y de Tesla fue el más vendido del mundo”.

Días más tarde una nota publicada por el diario “El País” destacó que la baja demanda de autos eléctricos en Estados Unidos provocaría que la llegada de Tesla a Nuevo León se retrasaría, de acuerdo a declaraciones de Fernando Turner, empresario del ramo automotriz.

Esta versión reforzó las declaraciones de Elon Musk, quien en una entrevista para el canal Munro Live, de YouTube, dijo que la llegada de la gigafactory a Santa Catarina “tomará tiempo”.

“Va a tomar tiempo la planta en México”, señaló Musk.

Turner indicó la demanda de los autos eléctricos no ha llegado a las expectativas que se tenían hace dos años.

“Esta baja demanda hace que los precios de los productos no se puedan sostener y las armadoras no tengan los mismos recursos que pensaban que iban a tener”, señaló. “La planta de Tesla puede ser que sí llegue, pero no con tanta prisa”.

Y aunque en repetidas ocasiones Iván Rivas confirmó que la gigafactory sí se instalaría en el estado… aunque hoy todo depende de las elecciones en el país vecino y su resultado.

Hace tres semanas Donald Trump señaló que pediría a las armadoras estadunidenses de autos que volvieran a Estados Unidos, de lo contrario pagarían muy altos aranceles.