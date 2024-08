Pato Zambrano: “Si la elección de Monterrey se repite, vamos a participar”

Aunque este lunes Patricio Zambrano se reunió con el equipo de Transición de Adrián de la Garza, el excandidato a la alcaldía de Monterrey afirmó que no piensa trabajar en la administración del alcalde electo y, si la elección por la presidencia municipal se repite, él volverá a contender de la mano de Vida Nuevo León.

Zambrano sostuvo un encuentro con Fernando Margáin Sada, coordinador de la Transición, como parte de las reuniones que la futura nueva administración tuvo y tendrá con algunos de los candidatos a la alcaldía.

La semana pasada, Margáin Sada se reunió con Ranulfo Martínez, del PT y continuará con otros exaspirantes para recoger sus propuestas para mejorar Monterrey.

“No vengo a buscar trabajar en la administración de Adrián, si la elección se repite vamos a participar con todo respeto. Desde el día uno admití que los votos no me favorecían. Yo pienso seguir trabajando con Vida (el partido) para el 2027″, dijo Zambrano.

Movimiento Ciudadano y su excandidata a la alcaldía, Mariana Rodríguez, impugnaron la elección de Monterrey por presuntas irregularidades y por supuestos ataques de ministeriales en contra de simpatizantes del partido y colaboradores de la emecista.

Zambrano señaló que, por primera vez en 10 años de activismo, es tomado en cuenta por un gobierno municipal.

En este encuentro con Margáin Sada, el exBig Brother, manifestó su preocupación por las escuelas y la educación.

“Entiendo claramente que Monterrey no tiene Secretaría de Educación, pero tiene Dirección de Educación. El 75% de las 2 mil 200 escuelas carece de algo y es importante mejorar porque el 70% de los niños van a escuelas públicas”, destacó Zambrano.

En sus recorridos, detectó que los grandes problemas de los planteles es la falta de agua y servicios sanitarios adecuados para niñas.

“Los retos son gigantes y no hay tiempo que perder… me da pena decirlo, pero las mamás de las niñas me han dicho que sus hijas tienen que ir al baño ´de aguilita´ por las malas condiciones de los sanitarios”.

Parte de una estrategia

Margáin Sada señaló que para el alcalde electo, Adrián de la Garza una de sus prioridades es la seguridad,

“Y como parte de esta estrategia están los programas sociales y entre ellos el tema de la educación”, explicó Margáin Sada. “Son muy valiosas las contribuciones de Pato, que sepan que estamos trabajando, que los retos de Monterrey, los platicábamos ahorita, son gigantes y no hay tiempo que perder, que hoy este ejercicio que estamos haciendo de trabajo conjunto es una unión donde tenemos un compromiso social y eso que para nosotros nos mueve que es la ciudadanía, nosotros tenemos como principio y fin a las personas y eso es lo que estamos trabajando”.

Margáin Sada destacó que buscarán recuperar los valores del regiomontano.

“Tenemos que ser creativos, no podemos ser ajenos a los problemas de los planteles, hay que buscar colaboraciones con la iniciativa privada para que juntos veamos resultados que impacten”, comentó el coordinador del equipo de Transición.