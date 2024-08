PRI y PAN promueven nuevo juicio político en contra del gobernador Samuel García

Por haber violado cinco artículos de leyes secundarias en siete resoluciones, además de 18 artículos constitucionales, entre otros aspectos, el gobernador Samuel García enfrentará un nuevo juicio político, promovido por José Luis Garza Ochoa, presidente estatal del PRI y por la legisladora panista Annia Gómez.

La solicitud fue admitida por la Comisión Anticorrupción del Congreso con carácter de urgente.

“Estamos nuevamente solicitando al Congreso la destitución del gobernador y, obviamente, destitución, es decir que tampoco pueda estar en ninguna otra parte de la función o de ningún otro cargo”, explicó Gómez.

La panista señaló que reiteradamente García ha estado cometiendo faltas y que este nuevo juicio político es muy similar al que ya se había solicitado.

“Además, la Suprema Corte ha dado la razón, por ejemplo, en el tema de que el propio gobernador ha vulnerado el principio de división de poderes, sobre todo porque no ha respetado la función del Poder Legislativo, no publica decretos, no publica acuerdos que se aprueban en el Legislativo, no ha publicado el Presupuesto del Estado. Son varios temas que tienen que ver obviamente con todas las faltas que ha tenido el gobernador, sobre todo en los últimos meses”.

Gómez añadió que el Ejecutivo ha tenido, además, injerencia en el proceso electoral.

“Obviamente violentando la ley y además, insisto, los propios tribunales ya nos han dado la razón”.

El siguiente paso, destacó, es que el Congreso de marcha a este juicio político para que se pueda destituir al mandatario estatal.

“Ya ni siquiera es un tema de porque a nosotros no nos parezca, lo vemos a diario. El gobernador se ausenta, el gobernador incluso me parece que coacciona a los propios diputados de Movimiento Ciudadano que llevan seis meses sin presentarse a trabajar en el Congreso.

“Creemos que más allá de todas las faltas que ha tenido pareciera que tampoco le interesa estar en el Estado, tampoco le interesa gobernar y todo eso se traduce en lo que padecemos todos los días los que vivimos en Nuevo León”, reveló Gómez.

La solicitud de los diputados federales fue leída en Asuntos en Cartera durante la Sesión de Pleno de este miércoles.

Carlos De la Fuente, coordinador de la bancada panista, dijo que en estas últimas dos semanas de la presente Legislatura se dará el trámite.

“Vamos a avanzar… los tiempos llevan un procedimiento… difícilmente se pueda terminar en esta Legislatura”, señaló De la Fuente.