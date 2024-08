Va para adelante nuevo juicio político contra Samuel García; deberá rendir informe en Congreso el 22 de agosto

Samuel García deberá rendir un informe de defensa en el Congreso del Estado, de forma presencial o por escrito, el 22 de agosto a las 16:00 horas por el nuevo juicio político que enfrenta.

En sesión de la Comisión Anticorrupción se declaró procedente que el ejecutivo enfrente un nuevo proceso por presuntamente violar diversas leyes, además de 18 artículos constitucionales.

“A la Comisión Anticorrupción en fecha 14 de agosto de 2024, le fue turnado para su estudio y análisis, el expediente número 18645/LXXVI mismo que contiene la denuncia de juicio político presentado por los CC. Annia Sarahí Gómez Cárdenas y José Luis Garza Ochoa, en contra del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. De conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos dañen gravemente los intereses públicos fundamentales, considerándose como daño grave de los intereses públicos fundamentales las conductas enlistadas en el artículo 9° del mismo ordenamiento.

“Por lo que esta Comisión, con fundamento y en los términos de lo establecido en los artículos 202 y 203 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en relación a lo establecido en los artículos 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León; así como de conformidad con la Controversia Constitucional 31/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habiendo analizado exhaustivamente la denuncia de mérito”, se lee en el acuerdo por el que se resuelve procedente la denuncia de juicio político.

La petición de Gómez y Garza fue admitida con carácter de urgente por la Comisión Anticorrupción, el miércoles.

“Se instruye a la Oficialía Mayor para que, a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la de denuncia y de los demás documentos que la integran”, se indicó.

Además, se incluye la fecha y horario para que presente el informe.

Gómez señaló que reiteradamente García ha estado cometiendo faltas y que este nuevo juicio político es muy similar al que ya se había solicitado.

“Además, la Suprema Corte ha dado la razón, por ejemplo, en el tema de que el propio gobernador ha vulnerado el principio de división de poderes, sobre todo porque no ha respetado la función del Poder Legislativo, no publica decretos, no publica acuerdos que se aprueban en el Legislativo, no ha publicado el Presupuesto del Estado. Son varios temas que tienen que ver obviamente con todas las faltas que ha tenido el gobernador, sobre todo en los últimos meses”, explicó.

Bancadas opinan

Carlos de la Fuente, líder la bancada panista, señaló que Gómez y Garza Ochoa manifiestan siete hechos en algunas violaciones constitucionales que ya la Corte ha resuelto, también el tema de la no presentación del Presupuesto 2024, entre algunos otros temas.

“Se le dará vista al gobernador para que envíe en cinco días hábiles su defensa de los hechos señalados por los promoventes”, destacó De la Fuente.

El diputado blanquiazul, vocal de la Comisión, señaló que el gobernador podrá acudir personalmente o mandar el informe en base a la que sea su estrategia jurídica.

“Y en base a eso, ahora sí, la Comisión tendrá que analizar la respuesta del gobernador para avanzar en la solicitud del juicio que hacen en base a unos hechos presentados”.

De la Fuente aclaró que todavía no se define nada, simplemente se le dio entrada a la solicitud de juicio político.

La priista Jessica Martínez indicó que lo más probable es que el proceso no concluya en esta Legislatura.

“Tiene sus tiempos, pero sí es importante darle entrada a las solicitudes de los ciudadanos, en este caso son dos que están enviando este documento”, expresó. “Realmente son muchos temas en un solo documento… pero muchos de ellos ya vienen con un sentido desde la Suprema Corte”.

Indicó que otras autoridades también se han pronunciado sobre las violaciones, reiteradas en algunos casos, a la Constitución.

El legislador de Movimiento Ciudadano, José Alfredo Pérez Bernal, advirtió que la Comisión Anticorrupción está cometiendo fraude, en su intento de proceder con un juicio político en contra del titular del ejecutivo.

Además de ser un tema caduco, expresó, el Poder Legislativo y el Judicial actúan en comparsa para dañar al Poder Ejecutivo.

“Es un fraude lo que están haciendo. Estamos a escasamente 15 días de que concluya la Legislatura, se presenta un expediente el día de ayer, son más de 800 páginas, lo analizan en 10 minutos, y ya tenían un acuerdo”, dijo Pérez Bernal.

El diputado naranja señaló que es toda una comedia.

“Es un show montado del PRI y del PAN por tratar de conseguir por la vía de una coalición que están haciendo ellos, destituir al Gobernador”.

Sin embargo, Pérez Bernal advirtió que estas conductas por parte del PRIAN pueden calificarse como delito federal por tratarse de un Poder Legislativo, que intenta dañar al Ejecutivo en comparsa con el Poder Judicial.

“No le pudieron ganar en las urnas, y ahora lo quieren quitar desde el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, indicó el emecista. “Eso se constituye en un delito federal, tanto de conspiración como de abuso de funciones y de rebelión. Desde el Poder Legislativo, el Poder Judicial, junto a los órganos autónomos, que ellos mismos han designado, no nada más para obstaculizar, en este caso es algo más grave, quitar a un gobernador”.

Pérez Bernal puntualizó que el juicio político que el PRIAN intenta aplicar al Ejecutivo “se tiene que caer, está totalmente desapegado a la ley”.