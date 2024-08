AMLO se despide de Nuevo León como Juan Gabriel: con amor eterno

Andrés Manuel López Obrador se despidió de Nuevo León como presidente de México al estilo de Juan Gabriel: con amor eterno.

El ejecutivo federal citó una de las canciones más exitosas del “Divo de Juárez” para decir adiós a los neoleoneses que acudieron al evento Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Me despido de ustedes con amor eterno, como diría el gran compositor, uno de los mejores… entre los tres que más me gustan: Juan Gabriel”, expresó ante un “¡no, no, no!”, grito constante de los asistentes.

AMLO señaló que se cierra un ciclo a partir del triunfo de Claudia Sheinbaum en las urnas y el fin de su administración.

“Saben que estoy contento porque la gente demostró que es mucha pieza el pueblo de México, es un pueblo muy politizado”, expresó. “Los de arriba, que son clasistas y racistas, pensaban que el pueblo es tonto… ¡no!, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”.

Invitó a que se aprenda a respetar al pueblo.

“En la democracia es el pueblo el que decide. Nunca más ignorar al pueblo, si no lo van querer que, cuando menos, aprendan a respetar”.

Jubilación en puerta

Tras el fin de su presidencia, López Obrador aseguró que se va a jubilar.

“Sí, porque no quiero ser líder moral, ni caudillo, ni hombre fuerte, ¡mucho menos cacique! Esto aplica a todos, no hay que tenerle mucho apego, ni al poder ni al dinero, ahí no está la felicidad.

“La felicidad verdadera está en poder sentirnos bien con nosotros mismos, estar bien con nuestra conciencia y con el próxjimo, esa es la veradera felicidad”, aseguró el presidente.

Expresó que su gobierno recibió mucho apoyo de Nuevo León.

“Y no olvidemos que tenemos una muy buena presidenta y un pueblo muy inteligente, muy avispado. Un pueblo que es mucha pieza y que es puro corazón. ¡Que viva el gobernador de Nuevo León, ¡que viva la presidenta!, ¡que viva México!”.