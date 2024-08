Este juicio político es poco serio.- Consejero jurídico del Gobierno de NL

A menos de 30 minutos de que venciera el plazo para que el gobernador Samuel García compareciera ante el Congreso para responder sobre el juicio político en su contra, Ulises Carlín, de la Consejería Jurídica del Gobierno, solicitó la nulidad del proceso.

Carlín llegó a la Oficialía de Partes del Legislativo con la papelería requerida y señaló que había varias irregularidades.

Destacó que el informe lo dividieron en varias etapas.

“Primera etapa, las irregularidades que existen dentro del procedimiento”, explicó Carlín. “Veíamos, efectivamente, y creo que está en la página del propio Congreso, donde hicieron (la Comisión Anticorrupción) un receso para estudiar más de 900 hojas en 10 minutos y para la simple lectura del mismo se tardaron más de una hora.

“Creemos que no existe realmente ese análisis que deberían en este tipo de casos que son realmente delicados; creemos que ya efectivamente hay una consigna como ha habido en otras partes, en otras situaciones en contra del gobernador”.

El consejero jurídico añadió que en la papelería entregada en la Oficialía de Partes mencionaron los logros que ha tenido el gobierno estatal.

“Realmente este juicio político pues lo vemos como algo poco serio porque vemos que, efectivamente, todo lo que mencionan, ninguna de las situaciones han puesto, como ellos dicen, en un estado de gravedad al Estado”.

El ejecutivo estatal fue llamado a comparecer ante el Congreso por el tema de juicio político solicitado por los diputados federales del PAN y PRI, Annia Gómez y José Luis Garza Ochoa.

Esto, consideró Carlín, es meramente un ataque en contra del mandatario estatal.

“Y también hacemos valer las cuestiones respecto a ilegalidades que notamos dentro del procedimiento, como puede ser que las copias que le dieron al gobernador que no eran legibles, no sabemos si fue por un error o si, efectivamente, era la intención de que no se pudiera hacer el análisis o no se pudiera contestar debidamente”, indicó.

“También notamos que había muchos juicios que no mencionaron, que están en la Corte, que todavía se están analizando, algunos promovidos por el propio Congreso”.

Recordó que hubo una Controversia Constitucional que promovió el Congreso en el tema del presupuesto y que fue desechada por la Corte.

En total, dijo, son 246 hojas más los anexos.

Carlín destacó que el informe se presentó “a cautela”.

Señaló que tras presentar sus argumentos los diputados deben analizarlos y estudiarlos.

El gobernador cumplió

Perla Villarreal, secretaria de la Comisión Anticorrupción, dijo que aunque era obvio que Samuel García no se iba a presentar, finalmente cumplió.

“El podía venir o enviar los documentos”, expresó.

Villarreal explicó que el siguiente paso es analizar la documentación presentada.