Banco de medicamentos apoya a enfermos sin posibilidad de conseguir fármacos

Para que las personas que no tienen recursos puedan acceder a medicinas difíciles de conseguir, un grupo de ciudadanos creó un banco de medicamentos que se otorgan de manera gratuita con solo presentar la receta.

“Siempre ha habido algún tipo de faltante, pero a nivel local hay pacientes que tienen más de tres o cuatro años en los que se ha incrementado esta problemática… hay falta de medicamentos también en unidades médicas”, expresó Zulema Villanueva, enfermera retirada.

Esta es una iniciativa creada por ciudadanos en apoyo a otros.

“No somos de ninguna iglesia ni organismo, somos vecinos apoyando otro vecinos. Somos el Banco de Medicamentos Vecinos Unidos de San Nicolás”, reveló.

Villanueva indicó que tienen presencia en casi todo el Estado y proveen medicamentos de todo tipo, aunque también tienen problemas para conseguirlos.

“A veces nos hacen falta medicamentos de alto costo, como los oncológicos… también varían para tratamiento de hipogluicemias, diabéticos porque los costos son altos”, dijo Villanueva, “pero sobre todo aquellos que tienen que ver con la hemofilia, los factores de coagulación son los que nos faltan: la eritropoyetina para los pacientes renales.

“Es una lista infinita y que lamentablemente no tenemos demasiada aportación porque es muy restringida la dotación a los mismos pacientes”.

Explicó que la falta de medicinas e insumos no es algo nuevo.

“Cuando yo era enfermera, como muchas de mis compañeras, llevaba de mi casa, no solamente pañales, medicamentos o leches. Les dábamos el recurso que muchos de los pacientes necesitaban y que no había dentro de farmacia o dentro de almacén”, añadió.

Los pacientes adultos mayores con alguna enfermedad son los que más complicaciones tienen para conseguir sus medicinas porque muchos de ellos no pueden moverse.

“No tienen el recurso del medicamento a la mano y no llevan sus controles y claro que su enfermedad aumenta y se complica”, agregó Villanueva, “a partir de ese punto, como buena enfermera, nosotros tratamos de hacer labor social.

“Aquí no se cobra nada, no nos paga nadie, no dependemos de ningún nivel del gobierno”.

La gente que requiera medicina y no pueda conseguirla puede comunicarse al Whatsapp 811 08 18 443, a nombre es Zulema Villanueva González.

“Primero me mandan WhatsApp porque, también, hemos recibido llamadas un poco agradables, poco gratas. En este WhatsApp me ponen el nombre completo, de dónde son y la imagen de la receta médica. Nosotros no damos ningún medicamento sin receta médica porque esto es importante, también por seguridad del paciente y por el control de que se realicen ventas en el mercado negro”.

Dijo que muchas medicinas se pueden encontrar hasta en los mercaditos, pero quienes las adquieran corren muchos riesgos.

“Ahí se vende hasta viagra… tenemos miles de personas, adultas mayores, que son hipertensas y con viagra pues ¡infarto seguro! si no hay supervisión médica”.

También aceptan donaciones de medicamentos siempre y cuando no estén caducos.

“No solamente estamos ahorita recibiendo medicamento, estamos recibiendo ropa, zapatos, alimentos no perecederos porque hay mucha gente con necesidades”.