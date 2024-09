Pelean en Morena por drags; diputada Brenda Velázquez rechaza apoyar a esta comunidad

La prohibición de espectáculos de drag queens y travestis en San Nicolás provocó una “diferencia” en la bancada de Morena en el Congreso, porque mientras algunas diputadas planeaban presentar un exhorto, la también morenista Brenda Velázquez se manifestó en contra de este tipo de shows porque simplemente no le gustan.

Velázquez permaneció durante toda la sesión apartada de la bancada, de hecho se sentó en una curul del PAN, partido al que perteneció.

Claudia Caballero, de Acción Nacional, se acercó a saludarla y expresó: “Volvió (al partido), ya ven. ¡Qué bueno!” Pero Velázquez lo negó con la cabeza.

Al final de la sesión la morenista se negaba a hablar de la situación sucedida en el Pleno.

Brenda Velázquez permaneció alejada de la bancada de Morena toda la sesión. Foto: Martín Fuentes

“Mañana nos vemos, mañana hablamos. Sigo en la bancada”, expresó tras los rumores de que sería expulsada de Morena. “Tampoco voy independiente, ¡para nada!”.

Incluso señaló que el jueves presentaría una iniciativa para que las mochilas sean transparentes después de un incidente ocurrido en una escuela de Nuevo León.

Por tema de drags

Pero ante la insistencia, confesó: “Fue por un tema de los drags; yo no estoy de acuerdo. En el tema de los drags yo no las voy a promover porque no me gusta ese tipo de espectáculos y esa es mi postura hoy, mañana y siempre”.

Reveló que este miércoles sus compañeras de bancada planeaban presentar un exhorto (a favor de la comunidad drag).

“Ayer (el lunes) se presentó en San Nicolás un reglamento donde prohíben a los drags, entonces hoy mis compañeras iban a subir un exhorto apoyando a los drags y yo no estoy a favor de eso. Esa es mi postura.

“Esos shows no me gustan… ni hoy, ni mañana, ni siempre me van a gustar esos shows”, afirmó la morenista.

Sin embargo, destacó que sigue en el partido.

“Ese es el desacuerdo que hubo…”.