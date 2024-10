Diputados aceptarían tomarse un cafecito con Samuel García para discutir el Presupuesto 2025

Después de que el gobernador Samuel García dijo el miércoles que enviará el Presupuesto 2025 en tiempo y en forma y que así como se reunió con alcaldes metropolitanos, espera encontrarse con legisladores locales, los líderes de PRI y PAN se manifestaron de acuerdo a la opción de tener un diálogo con el ejecutivo.

Heriberto Treviño Cantú, coordinador del tricolor, destacó que el Grupo Legislativo está abierto al diálogo con García mientras impere el respeto, el consenso y la civilidad política.

El diputado destacó que el trabajo legislativo se centrará en el análisis del Presupuesto 2025.

“Ya estamos en tiempo de que se entregue el Presupuesto 2025, creo que en ese sentido es cómo deberían de mandarlo, y nosotros comenzar a trabajar. Hoy que ya están las comisiones instaladas ya vamos a poder darle el trámite legal a este presupuesto y empezar a verlo a conciencia”, explicó Treviño Cantú.

En ese sentido, añadió, es como los legisladores habrán de esperar.

“Porque ayer comentaron que también iban a buscar al Legislativo, entonces nosotros estaremos esperando esos llamados para poder platicar y comenzar a ver el presupuesto”.

Treviño Cantú aseguró que las diferentes bancadas legislativas están en la disposición de conciliar las diferencias, encontrar coincidencias, siempre respetando la ley.

“En nuestra bancada siempre estamos abiertos al diálogo, a poder construir, a consensar, pero siempre con respeto, civilidad, pero buscando el bien común para la sociedad”, afirmó. “Siempre tiene que existir el respeto y tiene que ser mutuo, nosotros respetamos cuando nos respetan, es como debemos trabajar”.

Calificó de positiva la reunión que sostuvieron los alcaldes del área metropolitana y municipios periféricos con el gobernador del Estado.

“Siempre es sano que el Gobierno busque el diálogo con los alcaldes de los diferentes partidos del área metropolitana, de todos los municipios de nuestro estado. Creo que siempre tiene que haber el acercamiento”.

“Nos tomamos un café”

El panista Carlos de la Fuente, coordinador del Grupo Legislativo del PAN reiteró que se puede tomar un café con Samuel García, tal y como lo ofreció hace varios meses.

“Nosotros siempre hemos estado de puertas abiertas, siempre hemos estado en disposición de dialogar, el ejecutivo del Estado es el que se ha cerrado. Veríamos bien que nos busque y encantados de platicar o de tomarnos un café”, expresó el diputado blanquiazul.

De la Fuente señaló que el Gobierno del estado trata de conseguir un presupuesto de 15 mil millones de pesos este año para poder cerrar su ejercicio fiscal.

Pero reiteró que mientras no se envíe el Presupuesto del 2025 no se va a analizar el del 2024.

“Ni siquiera he hojeado (el Paquete Fiscal 2024) porque no estoy dispuesto a aprobar un presupuesto para tres meses de un año”, expresó. “Creo que 15 mil millones de pesos de deuda es algo exagerado, es el equivalente al 20% de la deuda total que tiene Nuevo León, por lo cual no estaríamos dispuestos a aprobar ese adeudamiento.

“Es muy delicado el tema de la aprobación, nunca se ha hecho en la historia de Nuevo León (aprobar el presupuesto de un año cuando todavía no se da el sí al del anterior), por lo cual nosotros, al menos, no vamos ni siquiera a avanzar si no envían el Presupuesto del 2025″.

No obstante el panista aseguró que siempre acudirán a un diálogo donde puedan lograr acuerdos.

“Esperamos que en los próximos días nos llegue la invitación (para ver el tema del Presupuesto 2025)”, dijo.