Les duró poco el gusto: cierran La Casa de Aramberri a una semana de su reapertura

A una semana y un día de haber abierto sus puertas durante una concurrida noche, La Casa de Aramberri cerró por afectaciones provocadas por las lluvias.

A través de un comunicado, el edificio ahora convertido en un restaurant de hamburguesas, informó que se ven en la “penosa necesidad” de suspender el servicio.

“Debido a las afectaciones por las lluvias de ayer (miércoles) nos vemos en la penosa necesidad de suspender el servicio por unos días para realizar las adecuaciones necesarias”, se lee en un comunicado compartido en las redes sociales del establecimiento.

La Casa de Aramberri invitó a sus seguidores a mantenerse al tanto de sus redes sociales donde se informará de una próxima reapertura.

El miércoles 9 de octubre, luego de varias semanas de expectativa, el local abrió sus puertas después de 91 años.

Los trabajos de rehabilitación del lugar comenzaron en 2021.

La casa ubicada en el número 1026 de la calle José Silvestre Aramberri fue escenario de un sonado crimen en abril de 1933 cuando madre e hija, Antonia Lozano y Florinda Montemayor, fueron asesinadas para perpetrar un robo.

De acuerdo a la versión popular fue un primo, Gabriel, quien ideó el robo y el crimen.

A la apertura de dieron cita parapsicólogos, influencers, youtubers y cientos de curiosos.

¿Se abre portal?

Apenas dos días después de la noche inaugural, Zinnia Lara, gerente del local, renunció argumentando que había un ente en la casa.

“Yo me salí de esa casa por las entidades malignas que hay ahí, la verdad. Ya le habían hecho una limpieza espiritual”, explicó Lara.

Recordó que fue advertida de que ya no abrieran portales.

“Todavía van a quedar unas cosas, pero leves… y David Ugalde (un parapsicólogo), volvió a poner sus aparatos… el aparato para psicofonías y abrió portales”, expresó. “Yo no aguanto estar en esa casa, me ahogo, las energías yo soy muy sensible a las energías y no puedo…”