Crece y se fortalece IMSS Nuevo León con infraestructura médica y social

Para atender el rápido crecimiento de la población en el Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortaleció y amplió sus servicios con ocho proyectos prioritarios de infraestructura ya concluidos.

Tonatiuh Ortiz Castillo, titular del Consejo Consultivo del IMSS en Nuevo León, donde se realizó la vigésima sesión ordinaria, con la presencia de Jorge Gaviño Ambriz, secretario general del Instituto, señaló que durante el periodo 2023-2024, para beneficiar a más de 1 millón de derechohabientes, se remodeló la alberca semiolímpica del Centro de Seguridad Social (CSS) No. 1, en Monterrey.

También se ampliaron tres consultorios en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 12, en Linares; se remodelaron las áreas de Servicios de Salud en el Trabajo de 14 unidades y la apertura de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73, en San Nicolás de los Garza, con inicio de operaciones el 2 de septiembre de 2024.

En la sesión, que tuvo también la presencia de la secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín y de Javier Gerardo Parra de la Garza, secretario del interior del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Sección II Nuevo León, Ortiz Castillo informó, que, para atender el rápido crecimiento de la población en el estado, el Instituto fortaleció y amplió sus servicios.

Esto, aunado a los proyectos concluidos entre 2019 y 2022: la UMF No. 71, en Apodaca; la UMF No. 72, en El Carmen; el Hospital Temporal anexo a la UMF No. 5 y la adquisición del Hospital Santa Cecilia.

Además, ponderó la incorporación de 121 nuevas camas censables, equivalente a la construcción de un nuevo hospital. De estas, 50 fueron en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21; otras 33 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4; y 38 en la nueva Unidad de Extensión Hospitalaria.

Destacó la inversión de más de 176 millones de pesos en este año, concerniente al Programa Estratégico de Conservación, con el que se han llevado a cabo trabajos de remodelación en diversos HGZ y UMF del estado, en rubros como baños, patología, dietología y mejora de imagen.

Gaviño Ambriz constató los avances en infraestructura del IMSS NL. Foto: Cortesía IMSS NL

Además, Ortiz Castillo agradeció la adquisición del resonador magnético para el HGZ No. 67, en Apodaca, en febrero de 2024; así como por los nueve mastógrafos nuevos para unidades de primer nivel de atención, y dos tomógrafos para unidades de segundo nivel, mejorando con ello los servicios que se brindan a los derechohabientes.

Gaviño Ambriz, secretario General del IMSS, escuchó de cada uno de los representantes de los sectores obrero, patronal y gubernamental sus inquietudes, necesidades y problemáticas de los servicios que brinda el IMSS en Nuevo León, e hizo un llamado al Ortiz Castillo para que siga trabajando arduamente y con la actitud de servicio que lo ha caracterizado durante sus 20 años de trayectoria institucional.

El secretario general resaltó también que el buen liderazgo del titular del Seguro Social en la entidad y el apoyo de los trabajadores han llevado al IMSS en Nuevo León a recibir diversos premios, entre los que destacan: el Premio Nacional de Calidad de Salud 2024, otorgado por la Secretaría de Salud Federal (primer sede delegacional del Instituto en ganarlo); y el concedido por Global Quality Foundation, otorgado a la trayectoria en Calidad y Excelencia en la categoría Servicios de Salud y Atención, obteniendo el nombramiento del primer lugar mundial en servicios de salud.

Reconoce a miembros del Consejo Consultivo

Antes del término de la sesión, Gaviño Ambriz hizo entrega de reconocimientos a dos integrantes del Consejo Consultivo por su esfuerzo y participación, los cuales se han visto reflejados en los servicios que se brindan a los derechohabientes y a cuatro trabajadores de la familia IMSS por su destacada trayectoria institucional y vocación de servicio.

Visitó el almacén delegacional y el Hospital General de Zona No. 17, con la finalidad de constatar los avances en los trabajos de remodelación en ambos inmuebles; en este último, los trabajos se realizan en el tercer y cuarto piso de hospitalización.

Estas remodelaciones se encuentran programadas para concluir a finales del presente año.

Durante su visita a Nuevo León, Gaviño Ambriz asistió a la Reunión Anual de Industriales, el evento industrial más importante de México, contando con más de 800 representantes de empresas del sector en México, donde se abordaron temas como: fortalezas y retos de la economía mexicana de cara al nearshoring, geopolítica, economía, política industrial activa y de vanguardia frente a la revisión del T-MEC, buscando aprovechar los retos y oportunidades que acerquen al sector industrial y exportador a una cultura de innovación y vanguardia.