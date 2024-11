Suman 50 feminicidios en Nuevo León durante 2024, revela titular del del Instituto Estatal de las Mujeres

A septiembre de este año, en Nuevo León se han registrado 50 feminicidios con lo que el Estado se mantiene en primer lugar nacional en cuanto a número de personas del sexo femenino que han sido victimadas, sin embargo, Miriam Hinojosa Dieck, titular del Instituto Estatal de las Mujeres, aclaró que no es que se haya incrementado esta situación, sino que ahora hay más denuncias.

Hinojosa Dieck añadió que el pico más alto en cuanto a número de víctimas fue en mayo, con nueve.

“Quiero llamar su atención sobre un asunto que nos ayuda a tener muy claro el fenómeno, es que hay también más denuncias”, señaló la presidenta ejecutiva del Instituto… entonces, eso es un efecto positivo de toda esta difusión que se está brindando”.

Indicó que la difusión de estos casos les ayuda a ver más claramente las cifras.

“No es necesariamente un incremento en los casos, es un incremento en los casos denunciados y que tienen visibilidad, pero tampoco podemos perder de vista que en la medida en la que las mujeres vamos tomando más espacios, también vamos exigiendo, en mayor medida nuestros derechos.

Hinojosa Dieck señaló que a nivel laboral todavía hay un gran trabajo por hacer.

“Hay un enorme trabajo que hacer todavía en ese ámbito, es parte de la estrategia que estamos vislumbrando para los tiempos que vienen, para el Instituto Estatal de las Mujeres”.

En el Estado, las trabajadoras todavía ganan menos que los hombres y la posibilidad de tener mejores puestos laborales todavía está limitada.

“Ciertamente eso ocurre, pero más allá de eso está también esta poca flexibilidad que ha mostrado el ámbito laboral para que más mujeres tengan acceso a trabajos y puedan convivir con sus realidades”, destacó Hinojosa Dieck.

Palacio de Gobierno se ilumina

El Palacio de Gobierno se iluminó en color naranja que representa un futuro optimista y libre de violencia contra las mujeres y niñas.

El gobernador Samuel García encabezó la ceremonia en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establecido por la ONU en 1993.

Acompañado por el secretario general de Gobierno, Javier Navarro y la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, el mandatario dijo que las mujeres neoleonesas han jugado un papel importante en el desarrollo social y económico de la entidad.

El Palacio de Gobierno se iluminó en color naranja que representa un futuro optimista y libre de violencia contra las mujeres y niñas. Foto: Cortesía Gobierno de NL (Cinthya Gonzalez)

Aseguró que como en muchos rubros, Nuevo León también ha llevado el liderazgo en programas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a fin de que tengan una vida digna y libre.

“Este año se creó la Procuraduría de la Defensa de las Mujeres, tenemos un equipo de las mejores abogadas, un equipo muy capaz que está dando asesoría, acompañamiento en materia penal, civil, administrativa, familiar y laboral”, expresó García. “Esta fecha es un llamado a no quedarnos en silencio ante una injusticia, un recordatorio de que, si todos somos parte del problema, todos debemos ser parte de la solución”.

Buchanan aseguró que esta fecha entraña una gran lucha para dar a las mujeres el espacio que se merecen.

“Esta conmemoración nos trae como remembranza que la lucha que hemos tenido las mujeres cotidianamente no solo para que se reconozcan nuestros derechos, para que se reconozca la igualdad y el derecho a la dignidad que tenemos todas, sino también a que seamos respetadas y que no haya violencia en contra de nosotras”, dijo la funcionaria estatal.

Botón de emergencia en DiDi

Al encabezar la firma del convenio de colaboración entre el C-5 y la plataforma DiDi para una mayor rapidez en situaciones de riesgo, Samuel García destacó que su administración ha priorizado la estrategia de la defensa de las mujeres.

El mandatario estatal señaló que con esas acciones se impulsa la protección y el trato igualitario para las mujeres y recordó que, desde el primer día, la administración que encabeza ha emprendido programas y estrategias históricas que dan a la mujer un espacio seguro, libre y con apoyos para su desarrollo personal y profesional.

“Hoy les puedo decir que a tres años hemos logrado incorporar en prácticamente todos los programas de gobierno y políticas públicas esa visión transversal de género. En el caso de movilidad hemos logrado introducir 2 mil 500 nuevos camiones, todos con su botón de pánico, todos con su cámara, todos conectados al C-5, y es abismal la reducción de denuncias”, aseguró el mandatario.

La nueva Fuerza Civil, agregó, tiene un área específica para el cuidado de la mujer coordinado con la nueva defensoría de las mujeres, que encabeza Graciela Buchanan.

“Más el área del C-5 que tiene un área específica para el cuidado y la violencia contra la mujer, todas esas herramientas hoy estarán conectadas con DiDi para que ojalá no se usen, pero si se requieren haya una activación inmediata y que no haya ningún percance y no se cometan más delitos”.

La app de DiDi ha integrado un botón de emergencia que comparte información en tiempo real al C5 de Nuevo León como la localización e información de los viajes realizados en la plataforma en tiempo real, con los servicios de seguridad ciudadana y emergencia del Estado.

En caso de cualquier eventualidad, al realizar una llamada al 911 desde la app, los agentes del C5 tendrán acceso inmediato a la información del usuario, incluyendo si es pasajero o conductor, el modelo y las placas del vehículo y la ubicación en tiempo real, durante el viaje monitoreado vía GPS y si se detecta alguna anomalía, DiDi se pondrá en contacto para verificar si se requiere apoyo adicional.