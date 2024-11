Encienden esperanza con árbol de Navidad en Plaza de los Desaparecidos

Aunque en muchos de los casos las personas etiquetadas como no localizadas fueron encontradas sin vida y otras continúan sin aparecer, al colocar y encender el pino navideño en La Plaza de los Desaparecidos las madres buscadoras quieren enviar un mensaje de esperanza y amor.

En una ceremonia llena de recuerdos y dolor, el colectivo Buscadoras Nuevo León realizó este acto como un símbolo de que la Navidad mantiene viva la llama de la esperanza.

No solamente acudieron mujeres, madres de familia, también papás y hermanos de alguna persona desaparecida quienes coincidieron en señalar que al encender el árbol navideño para ellos es un alivio al enorme dolor de no saber dónde está su ser querido.

Navidades tristes

“Ya han sido muchas Navidades, muchos años nuevos sin saber dónde está nuestro papá. Pero al prender el arbolito de Navidad el corazón se nos llena de ilusión pensando que quizás mañana vuelva a estar con nosotros”, dijo Deyanira “N” tras colocar una foto de su padre en el pino.

El arbolito en color plateado fue adornado con imágenes de muchos desaparecidos, algunos de ellos desde hace más de una década.

“No vamos a rendirnos, vamos a seguir todos los días de cada año exigiendo que aparezcan nuestros seres queridos”, expresó Margarita Martínez cuyo esposo salió a trabajar el 12 de mayo del año 2000 y jamás regresó.

Cada imagen, añadió Martínez, es un rayo de esperanza y un recordatorio de que las autoridades no están haciendo su trabajo de la forma correcta.

“En Navidad, en todas las casas hay alegría, pero no en las de nuestras familias que ya no podemos volver a ser iguales porque nos falta una persona. Si al menos supiéramos que ya murió tendríamos un poco de consuelo, pero al no saber qué pasó con él, por qué desapareció… todos los días nos levantamos con esa pena en el corazón”.

Aunque el evento estuvo amenizado por música festiva era notoria la tristeza y la nostalgia de muchos de los asistentes

La Plaza de los Desaparecidos está ubicada en la esquina de las calles Washington y Zaragoza en el Centro de Monterrey y se ha convertido en los últimos años en un punto de encuentro de Buscadoras Nuevo León y de otros colectivos cuyos integrantes tienen a algún familiar desaparecido.