Madres buscadoras estallan contra autoridades por “desaparecer a desaparecidos”

Las modificaciones a las cifras oficiales sobre desaparecidos en México hicieron que decenas de colectivos de búsqueda se manifestaran en diferentes puntos de la república y exigieran un diálogo directo con las titulares de la CEAV y CNB, acusándolas de “desaparecer a los desaparecidos”, pues afirman que le niegan el reconocimiento como personas desaparecidas a más de 80 mil víctimas.

En Ciudad de México, Reynosa, Tabasco, Zacatecas, Veracruz y Querétaro se llevaron a cabo manifestaciones, cierre de vialidades y se promovieron a paros para que el listado de personas desaparecidas y no localizadas se redujera, pues esto implica una invisibilización de los desaparecidos.

Delia Quiroa, líder del Colectivo 10 de Marzo, explicó a Publimetro que las organizaciones exigen un diálogo directo con Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y con Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero en diferentes videos que se filtraron en redes sociales este lunes 18 de diciembre, se muestra que los dejaron plantados .

Por parte de las comisiones, se señala que las titulares se reunieron con las voceras y voceros de los colectivos; sin embargo, ellos sostienen que no. En la CEAV, los voceros de los colectivos accedieron a las instalaciones de la Comisión; sin embargo, la titular no se presentó y sólo fueron atendidos por personal de apoyo, a quienes los familiares exigieron una explicación de por qué se hizo la reducción del listado de personas desaparecidas.

Ante la falta de respuesta, una de las asistentes reclamó que “no están para mendigar justicia”, pues las comisiones están para ayudar a las víctimas.

“Ya estamos hasta la ma*** de que nos vean la cara de pen***s, de que no busquen a nuestra familia, de que en todos lados siempre digan ‘es que hay mucho trabajo’, ‘es que somos una administración nueva’… a nosotros nos vale ma***s. Queremos a nuestras familias, no las están buscando, nos los están volviendo a desaparecer, ¿de dónde sacaron todos esos datos? Ese es el meollo del asunto, ¿de dónde sacaron los datos que AMLO dijo?”, criticó la manifestante.

Reprocharon que la CEAV quería agendar una nueva cita por no empatar con su agenda, en consecuencia, los manifestantes recordaron que ellos mismos son quienes se proporcionan sus propios recursos para trasladarse y hacer tareas de búsqueda, por lo que hacer una nueva reunión implicaría un desgaste económico, físico y emocional que no es necesario, pues ya estaban en las instalaciones.

De tal modo que, al verse presionados por la autoridad, acusaron ser revictimizados ante la falta de empatía a la organización por la CEAV. “Nos quieren cansados, nos quieren enojados. Ya estamos hasta la ma***. Tenemos desaparecidos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y todo mundo nos ve la cara de pen****s. ¡Qué les pasa! Si no somos pin***s limosneros. Hemos sido mesurados, yo soy una mujer muy respetuosa, tengo valores, tengo principios, pero ¡ya basta! ”.

El pasado 14 de diciembre, el gobierno federal anunció que la lista de personas desaparecidas se redujo, pasando de 111 mil a 12 mil 377, por lo que colectivos de búsqueda de distintos puntos de la república se unieron para alzar la voz y solicitar que el cálculo (realizado por instancias diferentes a las especializadas) se vuelva a hacer para tener un número más cercano a la realidad.

Las manifestaciones ocurrieron de manera diferente en cada ciudad, pero las consignas eran las mismas. José Ugalde, miembro de Desaparecidos Justicia, exigió que no se revictimice a las víctimas al desconocer a más de 80 mil desaparecidos; Irma Orgen, del colectivo Uniendo Cristales, se sumó al llamado gubernamental para que no se atente contra la búsqueda de personas desaparecidas.

Finalmente, en Reynosa, Tamaulipas, se cerró el puente Fronterizo Hidalgo con consignas como “Presidente, no los vuelvas a desaparecer” y “no al doble censo, no a la eliminación de los registros”. En Jalapa, Veracruz, se convocó a la prensa para hacer una jornada informativa. En Zacatecas y Querétaro denunciaron la falta de responsabilidad y sensibilidad de las autoridades.

“No aceptamos que reduzcan a 12,377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición, no aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26,090 y no aceptamos que de 36,022 personas digan que no tiene indicios para buscarlas”.