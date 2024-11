Van por reforma a Ley Ambiental de NL para que ser “pepenador” deje de estar prohibido

A través de una reforma a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, se buscará que la actividad de los “pepenadores” deje de estar prohibida a nivel estatal y municipal.

Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, presentó la normativa en la Oficialía de Partes de Congreso del Estado.

“En la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León se prohíbe que las personas obtengan materiales reciclables de los botes de basura, los llamados ´pepenadores´ están prohibidos, también en los reglamentos municipales”, dijo Martínez.

Añadió que se busca derogar la prohibición.

“Hemos hecho estudios, hay más de 5 mil personas que viven de eso en el área metropolitana de Monterrey”, detalló el funcionario, “es una labor de subsistencia, no se puede prohibir lo que las personas hacen para subsistir día con día”.

Martínez indicó que los “pepenadores” colectan ya el 3% de los residuos reciclables.

“En muchas ocasiones lo hacen familias enteras, se los entregan (los residuos) ya separados a los talleres o las fábricas van y los venden a más de mil centros de acopio”.

Esos lugares, informó Martínez, le venden los materiales a las grandes empresas como Femsa y Arca Continental.

“Entonces no tiene sentido prohibirlo, sino todo lo contrario y hemos estado platicando con los diputados ya en la Ley de Economía Circular se va a regular esa actividad para que los municipios pues los den de alta los identifique y no se les persiga y no se les afecte en su vida diaria en su vida diaria.

Países le llevan un paso adelante a NL

El funcionario, quien estuvo arropado por los legisladores emecistas Marisol González, Mario Salinas, José Luis Garza, Melisa Peña y Armando Gutiérrez, indicó que países como Colombia le llevan un paso adelante a Nuevo León.

“Países con economías similares a la nuestra los registran (a los “pepenadores”) y se les dan rutas. En Brasil son reconocidos como ´catadores´; están bien organizados.

Martínez estuvo arropado por los diputados emecistas Marisol González, Mario Salinas, José Luis Garza, Melisa Peña y Armando Gutiérrez. Foto: Martín Fuentes

“Brasil tiene el porcentaje más alto de reciclaje, pero también otros países como Colombia nos llevan ventaja en esto y es increíble que nosotros estemos prohibiendo algo que es tan importante y de tanto beneficio para todos los ciudadanos del mundo y de Nuevo León”.

De los 5 mil “pepenadores” que hay en el área Estado son mayores de 60 años, agregó Martínez.

“No están robando ni pidiendo dinero en la calle sino que están haciendo una labor”.

Como la Ley de Economía Circular está por entrar la idea es incluir a los “pepenadores” para que se regulen.

“En este momento está prohibido en la Ley Ambiental y en todos los reglamentos municipales de los ayuntamientos más grandes”.

Martínez reconoció que muchas de estas personas son extorsionadas porque hay “pepenadores” que sobreviven con esta actividad ganando entre 500 y 600 pesos al día.