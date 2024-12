¡Va para atrás! Presupuesto 2025 no es aprobado por Pleno del Congreso; quedaría entrampado

Al obtener 21 votos a favor y 21 en abstención el proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 no fue aprobado por el Pleno del Congreso y fue devuelto a la Comisión de Presupuesto para un nuevo análisis.

Después de más de cuatro horas de lectura del dictamen, alrededor de las 16:00 horas se realizó la votación aunque no alcanzó los votos suficientes.

Al no pasar ese paquete se bajaron los demás asuntos incluidos en el análisis del Paquete Fiscal 2025.

La deuda que ahora el gobernador Samuel García solicita, de no más de 7 mil millones de pesos, aunque originalmente ascendía a 17 mil 500 millones, es la causa de que el Paquete Fiscal haya sido rechazado.

Carlos de la Fuente, coordinador del Grupo Legislativo de Acción Nacional reconoció que la aprobación podría entramparse si se sigue con la tendencia 21 a 21.

“Nosotros buscábamos un presupuesto descentralizado, municipalista que fue lo que prometió el gobernador en campaña y en su toma de protesta, cuestión que no está avanzando”, dijo, “pero hay que darle vuelta a la página, hoy no se dio. Vamos a buscar un diálogo con el ejecutivo y al menos vamos a presentar en los próximos días, ojalá que en la Comisión nos presenten otro proyecto y podamos avanzar en algún punto medio donde sí podamos transitar”.

De la Fuente señaló que si el problema es la deuda ahí se quedarán entrampados.

“Difícilmente vamos a avanzar con deuda si no hay proyectos ejecutivos. La verdad vería difícil (aprobar cuando menos los 6 o 7 mil millones de pesos que ahora pide el gobernador). No quiero decir no, tendría que ser una pequeña parte, nada más como muestra de avance en el diálogo y en la negociación”.

Lo que le preocupa, agregó, es que se estén construyendo cosas que al final no vaya a ser lo más idóneo para Nuevo León y que se desperdicie el dinero.

“Por eso estamos pidiendo los proyectos ejecutivos para tener una certeza de en lo que se esté invirtiendo”, señaló el legislador blanquiazul.

Sin embargo, advirtió que de no llegar a un consenso se corre el riesgo de volver a aplicar el Prespuesto 2024.

Es una inversión: Miguel Ángel Flores

Para el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, no se trata de una deuda lo que solicita el Gobierno del Estado, él lo ve más como una inversión.

“Espero que el acto de hoy, que vean las bancadas que no están pensando en la ciudadanía, que vean que la mitad de los legisladores sí están pensando en Nuevo León y hagan conciencia y entiendan que no hay deuda, que es una inversión”.

Flores aclaró que hay una diferencia entre un término y otro.

“Si quieren un servidor les explica yo digo que es inversión, les explicaba la vez pasada que son financiamientos que se pagan a 15 o 20 años y nos duran más de 100″, señaló. “Haciendo esa conciencia espero que saquemos adelante este financiamiento, saquemos adelante este presupuesto y, repito, pongamos por encima a Nuevo León de cualquier interés”.