Diputados debe decidir a qué le quitan del Presupuesto y de dónde sacan los recursos: Tesorero

Garza Ibarra expresó que pensaban que no había capacidad para poder solventar los aumentos para los poderes y organismos autónomos.

En el tema del Presupuesto 2025, Carlos Garza Ibarra, tesorero de Nuevo León, dijo que serán los diputados los que decidan a qué le quitan y de donde sacan los recursos, después de que este martes, la Comisión de Presupuesto hizo ajustes al proyecto de Egresos.

El secretario de Finanzas indicó que no he tenido tiempo de ver a detalle el resultado de la sesión de la Comisión.

“Yo quiero suponer que lo que se está aprobando es algo que se visualizaba, desde que estuvimos trabajando con los diputados, en términos de la postura que ellos tenían respecto a lo que quería hacer con municipios, como lo hicieron la semana pasada.

“Supongo habrá que ver con detalle el dictamen, yo no lo tengo y evidentemente el tema de la deuda, que también nos habían anticipado la posibilidad de no autorizar el financiamiento, entonces pues bueno para nosotros no creo que sea una novedad”, dijo el Tesorero.

Garza Ibarra indicó que habrá que ver con detalle.

“Y pues mañana (el miércoles) a ver qué sucede en el Pleno. El Estado, al final del día, se reserva obviamente las acciones que tengan que proceder”, agregó.

“Como para el caso de los municipios por una realidad numérica. Si la capacidad del Estado está al inicio los ingresos del Estado crecen en un porcentaje que está muy visible, que es el 6.4%; difícilmente nosotros podemos solventar un aumento que supera el 20%”.

En algunos casos, indicó Garza Ibarra, dijo se le pueden ajustar y bajar a ciertas partidas el detalle.

“Es definir cuáles son esas partidas y ahí es donde empieza el debate porque, cada cosa que se ajuste evidentemente afecta a un sector o algún rubro que puede ser prioritario”.

Hasta la tarde de ayer, Garza Ibarra no había visto el dictamen aprobado por el Congreso.

“No puedo opinar sobre algo que no he visto, necesitaría verlo, pero lo que les estoy diciendo es lo que marca la ley de disciplina financiera”, expresó. “Por eso, planteamos un presupuesto en función de lo que nosotros pensábamos que era lo correcto, en función de lo que viene de la Federación y de lo que podemos captar nosotros. Por eso eran 152 mil millones libres de financiamiento”.