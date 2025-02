Borrón y cuenta nueva, Estado pondrá el ejemplo y se desistirá de agravios contra otros poderes

Tras la llegada de un ambiente de cordialidad entre los poderes Legislativo y Ejecutivo que permitió la aprobación del presupuesto y la elección del fiscal, Samuel García afirmó que el Estado pondrá el ejemplo y se desistirá de todos los agravios en contra del Poder Judicial.

“Pues lo que queremos hacer, y el Estado va a poner el ejemplo, es que todos los agravios que hubo, se desistan. Por ejemplo, si el Tribunal Superior de Justicia presentó una controversia en la Corte contra el Poder Ejecutivo o el Poder Ejecutivo, presentó una controversia contra Legislativo o el Judicial lo que vamos a hacer es desistirnos, o sea, simplemente se desiste del juicio, se cae el agravio y aquí políticamente lo vamos a resolver”, explicó el gobernador.

García señaló que se va a estar notando el ambiente de cordialidad.

“¿En qué sentido? En que los tres poderes y los tres órdenes de gobierno: alcaldes, gobernador, Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía, Derechos Humanos… (estarán coordinados)”.

El ejecutivo hizo un llamado al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza para que convoque a los demás munícipes para trabajar de forma coordinada.

“También le pido al Poder Judicial que estemos coordinados. Por cierto, hoy vamos a estar en la Séptima Zona, vamos a ir los alcaldes de la zona metropolitana, vamos a estar el nuevo fiscal, el general de la región, Gómez Ruiz, el general de la zona, obviamente Fiscalía y la Guardia Nacional.

“Son juntas muy importantes que no teníamos, recuerden que estos primeros tres años no hubo fiscal y no iban los alcaldes a esas reuniones”, agregó García.