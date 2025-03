Entrenador de gimnasia, acusado de abuso, ya tenía una denuncia por atentados al pudor

El fiscal general de Nuevo León Javier Flores reveló que Dámazo Rodríguez entrenador de gimnasia, acusado de abuso sexual, ya tenía una carpeta de investigación abierta en 2015 por atentados al pudor.

Fue otra de sus exalumnas​ quién presentó la denuncia hace 10 años la cual fue tipificada como atentados al pudor, reveló flores.

“En el caso de la persona (la gimnasta) había una carpeta del 2015 que terminó con perdón del ofendido, en aquella ocasión era un delito de atentados al pudor”, explicó el Fiscal.

No obstante, Itatí Cárdenas, presunta víctima, recurrió a redes sociales para aclarar que ella no otorgó ningún tipo de perdón.

“Yo soy esa niña y nunca le otorgué el perdón”, escribió Cárdenas, quien acompañó su publicación con una foto junto a su exentrenador.

Ximena Medina también usó Facebook para narrar su experiencia.

“Solo quiero decir mi experiencia con mi ex coach Dámazo Hinojosa. Siempre pensé que esas acciones realizadas por Dámazo eran normales en la gimnasia, hasta que varias niñas denunciaron esas acciones no supe cómo reaccionar, quedé totalmente en blanco.

“El hecho de no dejar acomodarnos el leotardo por más incómodas que estábamos, no nos dejaba usar short, llegó a decirme ‘despídete bien’, me llegó apretar las pompis y pecho cuando me cuidaba en barras y viga diciendo que era para que me apretara o para cuidarme”, compartió.

Medina añadió que todo este tiempo pensó inocentemente que era normal, que posiblemente solo agarró lo primero que vio pero ningún otro coach que la entrenó hizo eso mismo.

“No me dejó entrenar por varias ocasiones solo porque no me quería quitar el short, me decía ‘no vas a entrenar hasta que te lo quites’ y se me hacía raro porque veía a otros coaches entrenando a las demás niñas y sí lo usaban y no eran regañadas. Pero yo queria usarlo porque siempre me he sentido incómoda al entrenar con leotardo.

”En estos momentos me siento expuesta porque solo era una niña, no sabía que existía el morbo, pensaba que estaba bien que era para tener mas movilidad o cualquier otra excusa”.

Son ocho las afectadas

Durante el lunes trascendió que son hasta el momento ocho las denuncias en contra del coach.

Sin embargo en las últimas horas han estado apareciendo varios testimonios en redes sociales.

El gimnasio Klass donde Rodríguez se desempeñaba como entrenador es señalado como el lugar donde ocurrieron la mayoría de los atentados.

Gimnasio denuncia amenazas

A través de un comunicado el gimnasio Klass, donde Dámazo Rodríguez fungía como entrenador, reveló estar sufriendo amenazas.

“Queremos compartirles que en estos momentos estamos sufriendo amenazas externas en contra de mi familia, atletas, padres de familia y algunos otros miembros del Klass, debido a las publicaciones subidas a las redes sociales.

Este es el comunicado emitido por Klass.

“Solicitamos a los que nos han acompañado estos 35 años de trabajo dedicados al deporte, su comprensión y apoyo demostrado en todos estos años, donde creemos firmemente en el deporte como una herramienta de vida”, indicó la instalación deportiva.

Klass destacó estar a favor de que no se comenta ninguna injusticia.

“Por eso mismo estamos dando seguimiento a esta situación tan complicada por la que estamos pasando”.