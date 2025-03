Nuevo León no va a tener afectaciones por aranceles: Samuel García

El arancel anunciado el miércoles por Donald Trump no afectará a Nuevo León porque este impuesto exenta a quienes exportan vía T-Mec y las exportaciones del Estado se hacen vía este tratado, dijo Samuel García.

En el Nuevo León Informa donde anunció las actividades que realizará en su gira por Europa, el gobernador indicó que este viaje tiene como objeto que la entidad no se estanque.

“Que Nuevo León siga creciendo, diversifique mercados, países y vocación. Nuevo León, en los últimos años, estuvo muy concentrado en temas automotrices de autopartes y eléctricos”, explicó. “Son muy buenas industrias, afortunadamente el comunicado de la Casa Blanca y el arancel que Trump anunció ayer, a Nuevo León no lo afecta porque exenta a quienes exportan vía T-Mec”.

Nuevo León, añadió el ejecutivo estatal, tiene la gran fortuna y la gran oportunidad de que el 100% de las exportaciones son T-Mec.

“Esta medida, desgraciadamente, sí va a afectar a otros estados que no están completamente integrados el T-Mec, pero en el caso de Nuevo León, al tener todo en origen y amparado por T-Mec, el mismo comunicado es muy claro y detalla que los aranceles del 2 de abril no aplican en T-Mec y, en el tema automotriz, si exportas vía el tratado no habrá aranceles y están justo ahorita resolviendo quiénes entran y quiénes no.

“Aquí les adelantamos: Nuevo León no va a tener afectaciones porque los autos que exportamos son todos origen y amparo T-Mec”, expresó García.