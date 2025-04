Samuel García confiado: pese a aranceles Nuevo León está optimista de su futuro económico

Para el gobernador Samuel García, Nuevo León está optimista a nivel económico a pesar de que este miércoles por la tarde, Donald Trump, anunciará una serie de aranceles para México y otros países.

Desde Suiza, el ejecutivo estatal se manifiesta optimista por el futuro de la entidad.

“Hoy da Trump su anuncio, yo estoy muy optimista que a Nuevo León le va a ir muy bien”, expresó. “Y la mejor manera de compararnos es ver los siguientes bimestres la economía de Nuevo León”.

Por lo pronto, añadió, en esta gira por Europa se siguen amarrando inversiones.

“Empezamos con 50, luego 120; ahorita vamos por una de 160 y así estaremos, con la maquinita rodando”.

Será alrededor de las 16:00 horas, tiempo de Washington, cuando Trump anuncie los aranceles impuestos a varios países, entre ellos México.

El presidente de Estados Unidos hará el anuncio de lo que llamó “Hagamos a América Rico Otra Vez” o “El Día de la Liberación”.

Nuevo León, protegido por el T-Mec

El 27 de marzo, García aseguró que el arancel anunciado por Donald Trump no afectará a Nuevo León porque este impuesto exenta a quienes exportan vía T-Mec y las exportaciones del Estado se hacen vía este tratado.

“Que Nuevo León siga creciendo, diversifique mercados, países y vocación. Nuevo León, en los últimos años, estuvo muy concentrado en temas automotrices de autopartes y eléctricos”, explicó. “Son muy buenas industrias, afortunadamente el comunicado de la Casa Blanca y el arancel que Trump anunció ayer, a Nuevo León no lo afecta porque exenta a quienes exportan vía T-Mec”.

Nuevo León, añadió el ejecutivo estatal, tiene la gran fortuna y la gran oportunidad de que el 100% de las exportaciones son T-Mec.

“Esta medida, desgraciadamente, sí va a afectar a otros estados que no están completamente integrados el T-Mec, pero en el caso de Nuevo León, al tener todo en origen y amparado por T-Mec, el mismo comunicado es muy claro y detalla que los aranceles del 2 de abril no aplican en T-Mec y, en el tema automotriz, si exportas vía el tratado no habrá aranceles y están justo ahorita resolviendo quiénes entran y quiénes no”.