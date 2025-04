Hay que tener cuidado: durante temporada vacacional accidentes suben 80%

Marroquín exhortó a no manejar cansado durante largas distancias.

Durante la época vacacional los accidentes incrementan hasta un 80% y de ellos, nueve de cada 10, pueden ser prevenidos por lo que la Secretaría de Salud llamó a extremar precauciones durante los paseos familiares o en casa.

“Uno de los temas más importantes que tenemos que cuidar y evitar son los accidentes. Sabemos que se incrementan hasta un 80% durante el período vacacional y que nueve de cada 10 pueden ser evitados o prevenidos, si utilizamos las estrategias correctas o las conductas seguras”, expresó Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia.

La funcionaria señaló que se debe hacer una estrategia de vacaciones seguras.

“Porque en los lugares a donde vamos podemos estar en riesgo. Y bien, en principio decirles que uno de los temas más importantes que tenemos que cuidar y evitar son los accidentes”.

Como parte de las recomendaciones, para las personas que van a salir de la ciudad por carretera, Marroquin indicó que se deben revisar los vehículos antes de salir para asegurarse que se encuentran en buenas condiciones.

También respetar los límites de velocidad y señalamientos, utilizar cinturón de seguridad, no distraerse al conducir con celulares o comida y tomar descansos en trayectos largos.

Destacó que hay que ubicar a las niñas y niños menores de 13 años en la parte trasera del auto y los más pequeños en asientos especiales para evitar que sufran lesiones en caso de accidente.

“En el caso de quienes vayan a playas o albercas o ríos, los exhorto a no perder de vista a los menores para evitar ahogamientos, no introducir botellas de vidrio al agua y no ingerir bebidas alcohólicas”, advirtió Marroquín. “Usar salvavidas o flotadores en menores, evitar correr o empujar en los alrededores de los cuerpos de agua y evitar nadar en presas, lagos o ríos”.

S las personas que salgan de paseo, les recomendó utilizar bloqueador, consumir agua natural y alimentos saludables.

“Para quienes practiquen senderismo es importante acudir con guía, si no se conoce la ruta, llevar celular cargado, una batería extra y ropa adecuada, revisar pronóstico del tiempo, avisar a familia donde se estará, acudir en grupos, llevar suficiente agua, alimentos fáciles de ingerir, kit de primeros auxilios y calzado cómodo”.

Ojo con los menores

Marroquín señaló que durante el periodo vacacional se incrementan los accidentes en el hogar, por lo que pidió a los padres de familia poner especial atención de que no haya recipientes con agua, evitar dejarlos solos en sillas o bancos altos, cocinar en las parrillas posteriores a la estufa, colocar protectores en los enchufes electrónicos y resguardar los artículos de limpieza o medicamentos que pudieran generar intoxicaciones.

Para evitar enfermedades gastrointestinales durante la Cuaresma en donde se incrementa el consumo de productos del mar, la titular de Salud recomendó adquirir pescados y mariscos en establecimientos que cuenten con todas las medidas de higiene, conservarlos en refrigeración hasta su preparación, evitar el consumo de productos crudo, al comprar identificar si tienen buen olor, buena apariencia.

Agregó que la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario han estado visitando comercios para corroborar que los establecimientos de venta de este tipo de comidas cuenten con las medidas necesarias e informó que se tendrán módulos informativos en las centrales de autobuses y diferentes puntos turísticos de la ciudad para orientar a la ciudadanía.

“A cuidarnos en este periodo vacacional, estén muy atentos, repórtense con nosotros ante cualquier situación que identifiquen y estaremos trabajando con ustedes para buscar tener una estrategia de salud pública enfocándonos a las necesidades de nuestra población y a los puntos en los que se requiera, estaremos con todo nuestro equipo de salud, especialmente Semana Santa, distribuyendo material estrategias de prevención”, agregó la funcionaria estatal.