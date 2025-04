Mariana Rodríguez carga hasta con su “nieto” en el viaje a Disney

La familia García Rodríguez ya está en Disney World en unas vacaciones estrictamente familiares por lo que hasta con el “nieto” cargaron.

Mariana Rodríguez compartió en Instagram momentos de este viaje junto a su hija Mariel y su esposo Samuel García.

Pero no podía dejar de compartir una imagen por demás chusca acompañada de la siguiente frase:

“Hasta nieto llevo a Disney”.

Se trata de un muñeco de Mariel con la apariencia, prácticamente, como si fuera un bebé de verdad.

Rodríguez compartió está graciosa imagen en sus redes.

En otra de sus historias Rodríguez compartió a su hija acostada junto a su juguete.

Baila con Minnie Mouse

Aunque no tienen ni 24 horas en Disney los García Rodríguez y han vivido una serie de aventuras que han encantado a su primogénita.

La mañana del lunes la titular de AMAR a Nuevo León subió a la red social un video en el que se ve a su hija bailando animadamente junto a Minnie Mouse.

La familia desayunó junto a los personajes en el Chef Mickey’s que está en el lobby del Hotel Contemporary ambientado en Los Increíbles.

Fue a través de las redes sociales del ejecutivo estatal y de la titular de AMAR a Nuevo León donde el domingo compartieron una imagen a bordo de un avión rumbo a sus vacaciones de primavera.

“Disney here we go!!!! Estoy tan emocionada como si fuera mi primera vez!”, compartió Rodríguez.

La también influencer, sin embargo, aceptó que sí es esta su primera vez viajando al parque temático.

“Y sí va a ser mi primera vez como mamá así que voy a intentar no llorar en cada esquina”.