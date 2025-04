Damazo “N”, entrenador de gimnasia acusado de delitos sexuales, obtiene amparo

A pesar de que el entrenador de gimnasia, Damazo “N”, ya acumula 12 denuncias en su contra por presuntos delitos sexuales cometidos en contra de chicas deportistas, que en su momento eran menores de edad, no podrá ser detenido ya que un juez le otorgó una suspensión de amparo.

Este fue otorgado por José Reynoso, juez Cuarto de Distrito en materia penal de Nuevo León. Está fechado el 27 de marzo.

Gracias a este documento Damazo “N” no podrá ser detenido y las presuntas víctimas no podrán impugnar la suspensión definitiva.

Después del 8M

El entrenador fue acusado tras la marcha del 8M cuando dos exgimnastas, Fernanda López y Camila Flores, revelaron haber sufrido acoso y abuso sexual de parte de Dámazo “N”, quien laboraba en el Gym Klass, propiedad de su madre, Adriana Hinojosa García.

En un inicio, el acusado negó las acusaciones.

“Perdí mi trabajo cuando no he sido sentenciado por éste ni por ningún otro delito. Por lo tanto solicito se me respete mi derecho al principio de inocencia”, señaló a través de sus redes sociales.

Sin embargo, días más tarde, Javier Flores, fiscal general de Justicia de Nuevo León reveló que el presunto responsable ya tenía una carpeta de investigación abierta en 2015 por atentados al pudor.

“En el caso de la persona (la gimnasta) había una carpeta del 2015 que terminó con perdón del ofendido, en aquella ocasión era un delito de atentados al pudor”, explicó el Fiscal.

No obstante, Itatí Cárdenas, presunta víctima, recurrió a redes sociales para aclarar que ella no otorgó ningún tipo de perdón.

“Yo soy esa niña y nunca le otorgué el perdón”, escribió Cárdenas, quien acompañó su publicación con una foto junto a su exentrenador.

Ximena Medina también usó Facebook para narrar su experiencia.

“Solo quiero decir mi experiencia con mi ex coach Dámazo. Siempre pensé que esas acciones realizadas por Dámazo eran normales en la gimnasia, hasta que varias niñas denunciaron esas acciones no supe cómo reaccionar, quedé totalmente en blanco.

“El hecho de no dejar acomodarnos el leotardo por más incómodas que estábamos, no nos dejaba usar short, llegó a decirme ‘despídete bien’, me llegó apretar las pompis y pecho cuando me cuidaba en barras y viga diciendo que era para que me apretara o para cuidarme”, compartió.