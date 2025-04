Sin certificación ni licencia, conducir moto en Nuevo León ¡no será posible!

En mayo o junio de este año conducir una motocicleta en Nuevo León no será posible sin estar certificado y, por lo tanto, carecer de licencia, esto para reducir el número de accidentes viales con saldo mortal.

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, de la Secretaría de Educación, gestiona con los gobiernos estatales evaluar a los usuarios de estos vehículos para ser acreedores a sus licencias de manejo.

Guillermina Alvarado, directora del Conocer, señaló que es un tema muy importante y se trata de salvar vidas y de seguridad.

“Hay estados como el Estado de México y CDMX que ya lo hicieron una política pública. Ninguna persona puede conducir una motocicleta si no está certificada por el Conocer y no puede sacar su licencia de conducir.

“Para sacarla tiene que hacer unas pruebas en un área, ahí los capacitan, los evalúan y en ese momento les extienden el certificado y con él van y sacan su licencia de conducir”, explicó.

Alvarado indicó que todos los gobiernos deberían tomar esa responsabilidad y dar ese certificado en todos los estados.

“Es, como decía, un tema de salvar vidas. Los índices de accidentes son muy altos, las muertes son muy altas. Hay jovencitos de 13, 14 años conduciendo una motocicleta que no tienen permiso, no tienen una licencia, que no traen casco y desafortunadamente pierden la vida porque es un error nuestro el no empujar esa certificación y no impulsar a los jóvenes que deben sacar una licencia y deben estar preparados”, destacó Alvarado.

La cultura de la seguridad, añadió, es muy importante.

La directora del organismo federal informó que se está en conversaciones con diversos gobernadores para implantar el requisito de acreditar la capacidad de quienes pretendan conducir una motocicleta.

“La buena noticia es que ya vienen dos estados a trabajar, que son Nuevo León y Jalisco. Ya estamos en contacto con las secretarías de Movilidad de esos estados y han sido muy responsables”, indicó Alvarado. “La verdad es que quieren que bajen los índices de accidentes… muy pronto en Nuevo León estoy seguirá que, a partir de mayo o de junio, podamos contar con esta certificación para todas las personas que manejan una motocicleta”.

De acuerdo con datos oficiales, en Nuevo León se duplicó del 2000 al 2005 el número de motocicletas, a la vez se triplicaron las muertes vinculadas accidentes de usuarios de estos vehículos, de 17 en el 2019 a 53 durante el 2024.

El Instituto de Control Vehicular (ICV), reportó que el número de motos registradas en el Estado pasó de 101 mil 949 en el 2019 a 190 mil 631 en el 2024, un alza del 87%.

Esta certificación también se aplicará a conductores del servicio público.

“En Jalisco y en CDMX van a crear una academia de conducción para mujeres que manejan el transporte público y eso se me hace que es muy atractivo para muchas mujeres que quieren trabajar, conducir un camión. Ya lo van a poder hacer, pero obviamente que estén certificadas”, agregó Alvarado.

Inauguran Innace NL

La directora del Conocer inauguró las instalaciones del Instituto Nacional Certificador (INNACE) en la entidad.

Este organismo forma parte de la Red Conocer Innace, mediante el cual se dará la certificación a instituciones educativas, gubernamentales, de la sociedad civil y el sector privado que aspiren a la excelencia en sus procesos operativos, administrativos y de atención al público en general.

Las instalaciones de Innace se localizan en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García.

René Mantecón, director, destacó que en el país existe talento de gente trabajadora que da lo mejor de sí, pero sus conocimientos y experiencia laboral no se validan ni se valoran.

“Por lo que Innace ofrece la oportunidad de que las personas puedan certificar su desempeño laboral de manera profesional, para mejorar su calidad de vida”, detalló.

Mantecón mencionó que Innace buscará replicar en diversos municipios de Nuevo León y otros estados del país centros de certificación para que un mayor número de personas accedan a la validación profesional de sus competencias laborales, mediante la participación en cursos de capacitación.

Guillermina Alvarado señaló que “buscamos ayudar a Nuevo León y a México en general, a alcanzar el nivel de certificación laboral por competencias, un reto que confío logremos superar en el mediano plazo para bien de muchas y muchos trabajadores”.

La directora de Conocer destacó la relevancia que implica para miles de personales el que organismos como Innace ofrezca sus servicios de certificación de sus competencias laborales.