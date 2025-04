Damazo “N” cambia de abogado quien dice: “no hubo violación”

Para Gerardo Rincón Flores, nuevo abogado de Damazo “N”, el entrenador de gimnasia, acusado de abuso sexual, tras hacer una primera primera revisión de las carpetas, su cliente no cometió violación.

Sin embargo, el litigante, destacó que en caso de que Damazo “N” resulte culpable deberá afrontar las consecuencias.

No obstante Rincón Flores se mostró optimista de demostrar la inocencia del hombre quien fungía como entrenador de atletas de alto rendimiento.

“Yo no defiendo violadores. Lo que sé, de lo poquito que vi en las carpetas, es que no hay un dictamen médico que indique que una de las víctimas fue violada”, expresó el abogado.

Rincón Flores calificó de “muy grave” que la Fiscalía no hubiera actuado antes si ya había denuncias.

“Yo no sé qué hizo la Fiscalía en ese caso; debió darle seguimiento”.

Reiteró que si su cliente es culpable deberá pagar.

“Pero si no, van a pagar todo lo que le hicieron a la familia, tanto daño moral, psicológico como económico”, dijo.

Tuvieron relación

El abogado reveló que Damazo “N” y varias gimnastas que lo denunciaron tuvieron una relación sentimental. Incluso aseguró que tiene material que corroboraría esta versión: fotos y videos.

“Si yo viera que la persona es culpable yo no tomo el caso”, afirmó.

Incluso, Rincón Flores, advirtió que el caso tomaría otro giro.

“A lo que he estado viendo es que una de las maestras que trabajaban ahí también denunciaron porque fueron descubiertas robando.

“Otro caso, que pasó hace años es que era menor de edad él (Damazo “N”) junto con la novia (gimnasta)… y otro de los casos, lo dos mayores de edad, juntos paseando, en pareja”.

Si no es culpable, agregó el litigante, van a pagar todas las personas que difamaron y le causaron un gran daño moral a toda la familia.

“Y no solo a él, también el gimnasio está asegurado, ya lo robaron, ya lo saquearon, supuestamente está vigilado y no hay nada. Eso no se vale, eso no es correcto”.